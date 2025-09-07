Даша Квіткова виходить заміж удруге: хто наречений, його реакція на її сина від Добриніна й скандали

Даша Квіткова з сином, Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Реклама

Українська блогерка Даша Квіткова оголосила про заручини з футболістом київського "Динамо" Володимиром Бражком.

Кардинальні зміни в особистому житті зірки сталися 6 вересня. Щаслива Даша зробила відповідний допис в Instagram і похизувалася чималою каблучкою на безіменному пальці. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися детальніше про нареченого блогерки, їхні стосунки та скандали, які виринали на етапі романтичних побачень.

Подробиці освідчення Володимира Бражка і що відомо про нього

Новоспеченим нареченим Даші Квіткової став 23-річний футболіст Володимир Бражко. Хлопець заздалегідь продумав сюрприз. Блогерка нічого не підозрювала, адже коханий покликав її провести побачення за грою в гольф. І саме на полі спортсмен запропонував Даші стати його дружиною й отримав омріяне "так".

Реклама

Радісну новину Квіткова повідомила фанам хизуючись своєю розкішною каблучкою й пишним букетом квітів у кошику. Крім того, вона показала, що коханий освідчувався їй на тлі стенду у формі велетенського серця та свічок. Новоспечені наречені закарбували емоційну мить милими фото з поцілунками.

"Тисячу разів "так", — лаконічно і чуттєво підписала кадри зірка Мережі.

Даша Квіткова та Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова та Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Водночас зірка відповіла на одне з найпопулярніших запитань про поповнення в родині. Квіткова у сторіз запевнила, що зараз вона не вагітна від Бражка.

До слова, Володимир Бражко професійно займається футболом і є півзахисником "Динамо" та збірної України. Молодший на чотири роки за Дашу хлопець вже підписав контракт з "Динамо", який розрахований до кінця червня 2029 року. За даними порталу Transfermarkt, його вартість сягає 12 млн євро.

Реклама

Історія кохання зіркової пари: з чого все почалося

Наречені досі не розголошують, коли офіційно розпочали зустрічатися. Утім, першу заяву про їхній роман зробив інсайдер. У травні цього року близьке оточення розповідало, що вже тоді парочка декілька місяців не приховувала почуттів і ходила на побачення. Тож, ймовірно, роману трохи менше одного року.

Сама ж Даша спочатку уникала запитань про особисте життя від журналістів та ухилялася від відповідей. Утім, її щасливі фото виказували все самі за себе. Так, блогерка розпалювала чутки різноманітними дописами з натяком на кохання та своїм постійним сяючим виглядом давала фанам чітке усвідомлення, що вона на сьомому небі від щастя.

Даша Квіткова та Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Згодом Квіткова почала привідкривати завісу. Вона ділилася контентом із загадковим чоловіком, не показуючи його обличчя. Проте допитливі юзери майже одразу за збігом луків у сторіз і татуюванням на руці хлопця розсекретили, що це точно Бражко. А коментарі один одному під відео у соцмережах, квіти й навіть спільна поява на одному з тренувань футболіста "Динамо", де його заскочили за поцілунками з Квітковою, — все це лише підсилювало інтерес до стосунків пари.

Даша Квіткова та Володимир Бражко перед футбольними тренуваннями

Врешті-решт, у липні цього року Володимир порушив мовчанку. І зробив він це у 27-й день народження блогерки, публічно привітавши її у сторіз та назвавши "своєю коханою". Відтоді Даша з обранцем час від часу тішили прихильників спільними фото, де вже не приховували свій статус закоханих.

Реклама

Даша Квіткова та Володимир Бражко / © instagram.com/vova.brazhko

Найцікавіше, що ще 2024 року Даша в одному з проєктів зізнавалася, що хотіла б піти на побачення з 23-річним футболістом Михайлом Мудриком. Але час все розставив по своїх місцях і тепер вона наречена Володимира Бражка, який теж у професійному футболі.

Скандали та чутки довкола роману

Попри неймовірну історію кохання, знаходилися й ті, хто не розділяв щастя закоханих. Так, у липні цього року екстренер "Динамо" Йожеф Сабо різко висловився про перспективу цих стосунків. За його словами, поруч з Квітковою у футболіста немає майбутнього в спорті. Йожеф аргументував це низьким рівнем успішності Володимира на полі, мовляв, "всі сили він віддає дівчині".

Йожеф Сабо

Ба більше, ситуація дійшла точки кипіння, коли Сабо видав, що Даша цими стосунками буцімто просто закриває "потребу в чоловікові" на тлі виховання нею маленького сина. Після ганебних закидів блогерка не витримала та засудила такі "гнилі стереотипи" і дала чітко зрозуміти, що вона "не закінчилася як жінка" і заслуговує любові, незалежно від кількості дітей.

Сторіз Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Попередній шлюб Даші Квіткової та син від Добриніна: як футболіст реагує на малюка

Даша Квіткова раніше була заміжня за ведучим Нікітою Добриніним. Шлюб тривав від травня 2020 року до січня 2023-го. У експодружжя є спільний син Лев, якому зараз чотири роки. Колишні досі зберігають дружні стосунки задля виховання первістка та його щасливого дитинства. Зіркові батьки вибудували певний графік і окремо по черзі проводять час з Левчиком, а на свята збираються разом.

Реклама

Тим часом Бражко вже познайомився з сином Квіткової. І хоч прямих коментарів про це пара не дає, але зі сторіз помітно, що хлопець з дитиною все ж знайшов спільну мову. Так, свого часу блогерка показувала їхні спільні прогулянки, а першого вересня відвела разом з коханим Лева до садочку. Ба більше, футболіст інколи бере з собою на поле маленького сина обраниці та грає з ним м'ячем.

Даша Квіткова разом із сином і Володимиром Бражком / © instagram.com/kvittkova

Реакція українських зірок на заручини Квіткової й Бражка

Новина про заручини Даші Квіткової та футболіста "Динамо" Володимира Бражка миттєво сколихнула український шоубізнес. У соцмережах одразу з'явилася хвиля привітань від відомих блогерів, громадських діячів і зірок, які не стримували радісних емоцій і побажань на майбутнє.

"Єєєєєєєєєє" — Надя Дорофєєва

"Щирі вітання, Дашо" — Леся Нікітюк

"Це прекрасно! Я вас вітаю!" — Євген Янович

"Вітаю" — Інна Мірошниченко

"Величезні вітання, Дашко. Це прекрасні відчуття" — Олександра Заріцька з гурту KAZKA

"Мої" — Даша Астаф'єва

"Ура!" — MELOVIN

Даша! Вітаю! Які ви чудові разом! І який рішучий та швидкий Володимир! Багато-багато щасливих років разом

Нагадаємо, нещодавно ведучий і військовослужбовець Даніель Салем натякнув на новий роман красномовним відео із загадковою дівчиною.