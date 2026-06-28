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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

Даша Квіткова вийшла заміж за футболіста Бражка і показала фото з розкішного весілля просто неба

Блогерка показала, яким було її весілля зі спортсменом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Весілля Даші Квіткової та Володимира Бражка

Весілля Даші Квіткової та Володимира Бражка / © instagram.com/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова вийшла заміж за футболіста київського «Динамо» Володимира Бражка.

Радісну новину закохані оголосили в Instagram у спільному дописі. Зокрема, пара підтвердила, що тепер офіційно є чоловіком та дружиною.

Звичайно ж, вони показали, яким було їхнє весілля. Даша Квіткова та Володимир Бражко святкували особливий день просто неба. Блогерка обрала доволі стриману мереживну сукню та вельон, а футболіст одягнув чорний костюм та сорочку з метеликом.

Весілля Даші Квіткової та Володимира Бражка / © instagram.com/kvittkova

Весілля Даші Квіткової та Володимира Бражка / © instagram.com/kvittkova

На весіллі Даші та Володимира була чимала атласна арка, де вони фотографувались, розрізали торт. Також там транслювались їхні спільні відео. Окрім того, був і стенд, де містились їхні імена з сердечками.

Весілля Даші Квіткової та Володимира Бражка / © instagram.com/kvittkova

Весілля Даші Квіткової та Володимира Бражка / © instagram.com/kvittkova

Локація була прикрашена квітами та запаленими свічками, що додавало особливої атмосфери. Закохані мило танцювали, поцілунками демонстрували свої почуття одне до одного та насолоджувались моментом.

Весілля Даші Квіткової та Володимира Бражка / © instagram.com/kvittkova

Весілля Даші Квіткової та Володимира Бражка / © instagram.com/kvittkova

Зазначимо, для Володимира Бражка цей шлюб став перший. Тим часом Даша Квіткова вже вдруге пішла під вінець. Її першим чоловіком був шоумен Нікіта Добринін, від якого вона народила сина Лева.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко оголосила, що виходить заміж вдруге. Коханий артистки — манекенник Юрій Савранський — освідчився їй.

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Дата публікації
Кількість переглядів
76
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