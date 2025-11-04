ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Даша Квіткова взяла прізвище футболіста Бражка: спортсмен уперше прокоментував їхній шлюб

Пара тримає особисте щастя за сімома замками.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Даша Квіткова і Володимир Бражко

Даша Квіткова і Володимир Бражко / © instagram.com/vova.brazhko

Український футболіст Володимир Бражко вперше після натяків блогерки Даші Квіткової на шлюб з ним прокоментував ситуацію.

Пара намагається уникати провокативних запитань про особисте життя, але активно підігріває чутки. Як от тижнями раніше Даша засвітила свій оновлений паспорт, де виднієте її нове прізвище — Бражко. Це дало підстави стверджувати, що наречені побралися, але тримають у секреті своє весілля.

Цього разу інтерв’юер TikTok-акаунту vzbirna вирішив розставити крапки над «і» та просто у вічі поставив запитання футболісту про його ймовірне одруження. На це Бражко відреагував неоднозначно. Він ані спростував, ані підтвердив інформацію. Водночас своїм висловлюванням показав, що на чутки довкола йому однаково й дав фанам одну пораду.

Володимир Бражко / © tiktok.com/@vzbirna

Володимир Бражко / © tiktok.com/@vzbirna

«Хто це сказав? Хай ходять по інтернету (чутки — прим. ред.). Ви більше читайте — всім хочу сказати. Не знаю, але всі знають більше за мене», — зазначив дещо з іронією коханий Квіткової.

Цікаво, що під час запису коментаря у Володимира на підмізинному пальці правої руки видніється обручка. На це звернули увагу юзеру в коментарях. Так само і раніше футболіст виходив грати на поле з цією прикрасою, яка все ж натякає на нещодавнє укладання шлюбу.

Володимир Бражко / © tiktok.com/@vzbirna

Володимир Бражко / © tiktok.com/@vzbirna

До слова, нещодавно зірковим закоханим приписали майбутнє поповнення у родині через відмову Даші Квіткової від однієї речі в рутині. Блогерка вже відповіла, чи дійсно очікує на малюка від Володимира Бражка.

