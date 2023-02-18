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Даша Квіткова взяла до рук зброю та пояснила, навіщо вчиться стріляти

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
659
Час на прочитання
1 хв
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Даша Квіткова взяла до рук зброю та пояснила, навіщо вчиться стріляти

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка опановує несподівану навичку.

Блогерка Даша Квіткова неочікувано показалася зі зброєю в руках в своїх соцмережах.

Знаменитість розповіла у сторіз в Instagram, що почала займатися стрільбою. Квіткова вже спробувала себе у тирі та поділилася першими результатами. 

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

Як пояснила Даша своїм підписникам, такий небезпечний вид хобі вона обрала не просто так. Виявилося, що стрільба допомагає вирішити проблеми з концентрацією. 

"Я не вмію підморгувати, то в мене є проблема з концентрацією. Очі на стрільбі дуже тренуються, тому ми зараз вчимося стріляти двома очима - це найважче. Очі болять від того, що не звикли, але мені дуже сподобалося", - розповіла Квіткова. 

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

На першому занятті з інструктором Даша показала гарний результат як для новачка та впевнено тримала зброю у руках. Як поділилася блогерка, інструктор навіть похвалив її. 

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

Раніше Даша Квіткова розповіла шанувальникам про свої стосунки з чоловіком Нікітою Добриніним після розставання. Блогерка зізналася, чи приїжджає шоумен до неї. 

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Дата публікації
Перегляди
659
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