Даша Квіткова взяла до рук зброю та пояснила, навіщо вчиться стріляти

Блогерка опановує несподівану навичку.
Блогерка Даша Квіткова неочікувано показалася зі зброєю в руках в своїх соцмережах.
Знаменитість розповіла у сторіз в Instagram, що почала займатися стрільбою. Квіткова вже спробувала себе у тирі та поділилася першими результатами.
Як пояснила Даша своїм підписникам, такий небезпечний вид хобі вона обрала не просто так. Виявилося, що стрільба допомагає вирішити проблеми з концентрацією.
"Я не вмію підморгувати, то в мене є проблема з концентрацією. Очі на стрільбі дуже тренуються, тому ми зараз вчимося стріляти двома очима - це найважче. Очі болять від того, що не звикли, але мені дуже сподобалося", - розповіла Квіткова.
На першому занятті з інструктором Даша показала гарний результат як для новачка та впевнено тримала зброю у руках. Як поділилася блогерка, інструктор навіть похвалив її.
Раніше Даша Квіткова розповіла шанувальникам про свої стосунки з чоловіком Нікітою Добриніним після розставання. Блогерка зізналася, чи приїжджає шоумен до неї.
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