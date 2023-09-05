Даша Квіткова з оголеною спиною розбурхала уяву фанів чуттєвою фотосесією

Зірка поділилася гарними фото.
Українська блогерка Даша Квіткова розбурхала уяву шанувальників кадрами з нової фотосесії.
Колишня дружина шоумена Нікіти Добриніна продемонструвала чуттєвий образ на нових світлинах в Instagram.
Даша обрала для фотосесії напівпрозору чорну сукню з довгими рукавами, які одягнула на оголене тіло. Пікантності образу додав великий розріз на спині, які відкрив тендітну фігуру блогерки.
Даша повигиналася на камеру, сидячи до неї спиною, та продемонструвала свою жіночність у кадрі. Особливого шарму світлинам надав чорно-білий фільтр.
"Своїми ступнями ти став мені на ноги, припнувши їх до землі, і забажав, щоб я підвелася. І я здійнялась", - написала під добіркою фото Квіткова.
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