Даша Квіткова з оголеною спиною розбурхала уяву фанів чуттєвою фотосесією

Українська блогерка Даша Квіткова розбурхала уяву шанувальників кадрами з нової фотосесії.

Колишня дружина шоумена Нікіти Добриніна продемонструвала чуттєвий образ на нових світлинах в Instagram.

Даша обрала для фотосесії напівпрозору чорну сукню з довгими рукавами, які одягнула на оголене тіло. Пікантності образу додав великий розріз на спині, які відкрив тендітну фігуру блогерки.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша повигиналася на камеру, сидячи до неї спиною, та продемонструвала свою жіночність у кадрі. Особливого шарму світлинам надав чорно-білий фільтр.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Своїми ступнями ти став мені на ноги, припнувши їх до землі, і забажав, щоб я підвелася. І я здійнялась", - написала під добіркою фото Квіткова.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

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