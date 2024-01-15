Даша Квіткова з родиною показалася на відпочинку за кордоном й розповіла про поїздку

Блогерка поділилася, як її 2-річний син поводився під час тривалої дороги.

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова поділилася з шанувальниками кадрами з екзотичної країни.

У своєму фотоблогу знаменитість зізналася, що не виходила на зв'язок з прихильниками через омріяну відпустку. Даша полетіла за кордон з родиною, втім куди саме не зізналася. Однак, з контенту стає зрозуміло, що блогерка опинилася у теплій країні.

"Я мріяла про цю поїздку з сином та рідними, тому зараз просто ловлю моменти і закарбовую в пам'яті", - написала Квіткова.

Даша Квіткова на відпочинку з родиною / Фото: instagram.com/kvittkova

Разом з близькими Даша насолоджується морськими хвилями та сонячними ваннами. А першого вечору вони опинилися на узбережжі, де розглядали крабів і решту морських мешканців на піску.

Даша Квіткова на відпочинку з родиною / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова на відпочинку з родиною / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова на відпочинку з родиною / Фото: instagram.com/kvittkova

До того ж Даша поділилася, як її син поводив себе під час поїздки. Зокрема, їхній переїзд тривав майже три доби. На українському кордоні вони простояли чотири години. За словами, блогерки 2-річний Лев у дорозі був спокійним і лише іноді капризував.

Даша Квіткова на відпочинку з родиною / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова на відпочинку з родиною / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова на відпочинку з родиною / Фото: instagram.com/kvittkova

Також знаменитість під час останнього дня відпочинку поділилася планами на майбутнє. Так вона з сином полетить ще на декілька днів до її мами, а потім повернеться до Києва.

Даша Квіткова на відпочинку з родиною / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно Даша Кацуріна зі своїм обранцем Володимиром Дантесом і дітьми також поїхали на відпочинок. Щоправда, вони опинилися в засніженій Полтавщині й показали, як промайнули їхні дні з дітьми.

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