Даша Квіткова з родиною показалася на відпочинку за кордоном й розповіла про поїздку

Блогерка поділилася, як її 2-річний син поводився під час тривалої дороги.
Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова поділилася з шанувальниками кадрами з екзотичної країни.
У своєму фотоблогу знаменитість зізналася, що не виходила на зв'язок з прихильниками через омріяну відпустку. Даша полетіла за кордон з родиною, втім куди саме не зізналася. Однак, з контенту стає зрозуміло, що блогерка опинилася у теплій країні.
"Я мріяла про цю поїздку з сином та рідними, тому зараз просто ловлю моменти і закарбовую в пам'яті", - написала Квіткова.
Разом з близькими Даша насолоджується морськими хвилями та сонячними ваннами. А першого вечору вони опинилися на узбережжі, де розглядали крабів і решту морських мешканців на піску.
До того ж Даша поділилася, як її син поводив себе під час поїздки. Зокрема, їхній переїзд тривав майже три доби. На українському кордоні вони простояли чотири години. За словами, блогерки 2-річний Лев у дорозі був спокійним і лише іноді капризував.
Також знаменитість під час останнього дня відпочинку поділилася планами на майбутнє. Так вона з сином полетить ще на декілька днів до її мами, а потім повернеться до Києва.
Нагадаємо, нещодавно Даша Кацуріна зі своїм обранцем Володимиром Дантесом і дітьми також поїхали на відпочинок. Щоправда, вони опинилися в засніженій Полтавщині й показали, як промайнули їхні дні з дітьми.
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