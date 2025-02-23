Даша Квіткова з розкішними букетами квітів заінтригувала подробицями особистого життя

Українська блогерка Даша Квіткова заінтригувала подробицями особистого життя.

Після того, як знаменитість розлучилася з ведучим Микитою Добриніним, вона припинила ділитися особистим. Однак інтерес прихильників Даші не вщухає. Ба більше, нещодавно вона опублікувала в сторіз фото, де позувала з чималими розкішними букетами квітів, та підписала: "Щоб у кожної дівчини завжди були свіжі квіти вдома".

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Тож, фани Квіткової попросили її хоча б чимось поділитися. Блогерка зазначила, що наразі є дійсно щасливою. Однак знаменитість не квапиться поки що "розкидатися словами". Тож, Даша Квіткова пообіцяла, коли матиме чим поділитися, то обов'язково це зробить.

"Я дуже не хочу розкидатись словами, але все, що вам потрібно зараз знати - це те, що я щаслива і в мене все добре. У мене були різні етапи і ситуації за цей час, але вони не вартують уваги. Я обов'язково "щось" розкажу, коли мені дійсно буде, що розповісти", - запевнила блогерка.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук заінтригувала змінами в особистому житті. Артистка натякнула, що після розлучення закрутила новий роман.

Читайте також: