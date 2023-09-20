Даша Квіткова за 320 тис доларів продає будинок, в якому жила з Добриніним: фото помешкання

Житло експодружжя розташоване у селі Гатне, що на Київщині.
Українська блогерка Даша Квіткова виставила на продаж будинок, у якому вони мешкали разом з ексчоловіком, ведучим Нікітою Добриніним.
Про це розповів блогер-пліткар Богдан Беспалов. Він знайшов оголошення на платформі OLX, де продається помешкання дуже схоже за інтер'єром на те, де свого часу мешкало зіркове експодружжя.
Колись сімейне гніздечко у селі Гатне на Київщині, загальною площею 150 кв м, Квіткова планує продати за 320 тисяч доларів. В описі оголошення йдеться, що триповерховий будинок повністю укомплектований побутовою технікою та меблями. Він "з дизайнерським якісним ремонтом", який "робили для себе".
Якщо порівняти світлини, якими раніше Даша і Нікіта ділилися у Мережі зі свого будинку, і світлинами, які опубліковані на платформі, можна впізнати, що це справді помешкання Квіткової та Добриніна.
Нагадаємо, що цей будинок колишнє подружжя придбало у листопаді 2020 року. Та прожили у ньому Даша та Нікіта недовго. У червні 2023 року закохані розлучилися. Вже у серпні Квіткова повідомила, що через суд ділить спільне майно з Добриніним. Тоді ж вона зазначила, що вони з Нікітою мають намір продати свій заміський будинок у селі Гатне.
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