Даша Квіткова за 320 тис доларів продає будинок, в якому жила з Добриніним: фото помешкання

Житло експодружжя розташоване у селі Гатне, що на Київщині.

Українська блогерка Даша Квіткова виставила на продаж будинок, у якому вони мешкали разом з ексчоловіком, ведучим Нікітою Добриніним.

Про це розповів блогер-пліткар Богдан Беспалов. Він знайшов оголошення на платформі OLX, де продається помешкання дуже схоже за інтер'єром на те, де свого часу мешкало зіркове експодружжя.

Будинок Даші Квіткової та Микити Добриніна

Колись сімейне гніздечко у селі Гатне на Київщині, загальною площею 150 кв м, Квіткова планує продати за 320 тисяч доларів. В описі оголошення йдеться, що триповерховий будинок повністю укомплектований побутовою технікою та меблями. Він "з дизайнерським якісним ремонтом", який "робили для себе".

Будинок Даші Квіткової та Микити Добриніна

Будинок Даші Квіткової та Микити Добриніна

Будинок Даші Квіткової та Микити Добриніна

Якщо порівняти світлини, якими раніше Даша і Нікіта ділилися у Мережі зі свого будинку, і світлинами, які опубліковані на платформі, можна впізнати, що це справді помешкання Квіткової та Добриніна.

Квіткова та Добринін продають будинок, в якому жили до розлоучення / Фото: OLX

Квіткова та Добринін продають будинок, в якому жили до розлоучення / Фото: OLX

Квіткова та Добринін продають будинок, в якому жили до розлоучення / Фото: OLX

Квіткова та Добринін продають будинок, в якому жили до розлоучення / Фото: OLX

Квіткова та Добринін продають будинок, в якому жили до розлоучення / Фото: OLX

Нагадаємо, що цей будинок колишнє подружжя придбало у листопаді 2020 року. Та прожили у ньому Даша та Нікіта недовго. У червні 2023 року закохані розлучилися. Вже у серпні Квіткова повідомила, що через суд ділить спільне майно з Добриніним. Тоді ж вона зазначила, що вони з Нікітою мають намір продати свій заміський будинок у селі Гатне.

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