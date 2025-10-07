ТСН у соціальних мережах

Гламур
347
1 хв

Даша Квіткова зачарувала рідкісними кадрами з мамою і ніжно привітала її з днем народження

Зірка показала щирі сімейні моменти та поділилася теплими побажаннями

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Даша Квіткова

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова здивувала підписників рідкісними кадрами зі своєю мамою.

Як з’ясувалося, сьогодні, 7 жовтня, рідна людина Даші святкує день народження. У своєму Instagram Квіткова опублікувала зворушливі кадри, на якому разом із мамою та 4-річним сином Левом вони обіймаються та весело сміються. Інфлюенсерка не стримала емоцій і звернулася до рідної людини зі щирими побажаннями. Блогерка зазначила, що дуже цінує стосунки з мамою Тетяною і завжди готова підтримати її у всьому.

"З Днем народження, наша улюблена дівчинко! Ми любимо тебе безмежно і завжди будемо хотіти до тебе на ручки. Хочемо, щоб твоє серце було переповнене тільки сміхом, а ми завжди будемо поруч, щоб допомагати здійснювати твої мрії", — написала Даша з гумором і теплом.

Сториз Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Сториз Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Сториз Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Сториз Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно 23-річний наречений Даші Квіткової, футболіст Володимир Бражко, показав обручку на мізинці, підігрівши чутки про їхнє можливе весілля. У Мережі вже помітили кілька цікавих натяків на таємну церемонію.

