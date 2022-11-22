Даша Квіткова заговорила про другу вагітність та розсекретила, як за рік схудла на понад 30 кіло

Дружина ведучого Микити Добриніна – блогерка Даша Квіткова – заговорила про другу вагітність.

Пара, яка вже виховує сина Лева, мріє знову стати батьками. Як у програмі ЖВЛ зізналась Даша, вони з Микитою вже працюють над цим. Утім, Квітковій поки не вдається завагітніти через нерви та переживання.

Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/kvittkova

"Ми вже над цим працюємо. В мене так само є нерви якісь всередині, переживання, які просто не дають цьому статися. Але ми вже хочемо другу дитину. Ми просто хочемо, щоб між нашими дітками не була дуже велика різниця у віці, щоб їм було просто цікаво одне з один", - поділилася блогерка.

До речі, поділилася Даша своїм феєричним результатом схуднення після пологів. Знаменитість за трішки більше, аніж рік, зуміла схуднути на понад 30 кілограмів. Вага Квіткової після пологів стала меншою, аніж була до.

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Як зізналась блогерка, їй допомогли досягти таких результатів спорт та дієта, яку лікарі підбирали спеціально для неї.

"Від першого дня життя Лева до сьогодні – це понад 30 кілограмів, бо зараз я важу 52. Я весь цей негатив, який у мене був, я просто виплескувала у залі. Я пішла до всіх лікарів, які можна було пройти. Як виявилося, я не можу їсти м'ясо та рибу", - поділилася Даша.

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