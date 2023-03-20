Даша Квіткова замилувала зворушливими фото з маленьким сином: "Ти показав мені інший світ"

Українська блогерка Даша Квіткова замилувала шанувальників світлинами з однорічним сином Левом.

Кадрами зі зворушливої фотосесії знаменитість поділилася в Instagram. Під добіркою світлин із сином Квіткова написала ніжні рядки, в яких звернулася до Лева та розповіла, як сильно він змінив її життя.

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

"Ти прийшов у моє життя і перевернув його з ніг на голову. Ти показав мені якою я можу бути. іншою. сильною. сміливою. відважною. непідвладною. Ти показав мені, що який би страх перед мною не стояв, як би лячно мені не було - я можу дивитися йому прямо в очі і його здолаю. Ти показав мені, що я можу все і мене не зламати. Ти показав мені інший світ. Щаслива бути твоєю мамою", - написала Квіткова.

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, що Даша Квіткова виховує сина від українського телеведучого Нікіти Добриніна. Пара була у шлюбі майже три роки, проте в середині січня 2023 року вони оголосили про те, що вони не разом.

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