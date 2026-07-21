Даша Квіткова замилувала ніжністю з чоловіком та сином і поскаржилася на непростий період

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Реклама

Українська блогерка Даша Квіткова зробила емоційне зізнання про непростий період у своєму житті та поділилася домашніми світлинами з чоловіком Володимиром Бражком і п’ятирічним сином Левом.

За словами інфлюенсерки, останнім часом їй довелося пережити сильне розчарування. Даша стверджує, що дізналася про лицемірство людини, яку вважала однією з найближчих. Проте у подробиці та імена вона вдаватися не стала.

«У моєму житті зараз відбувається якийсь треш. Життя мені вкотре показало, що навіть найближчі люди можуть брехати тобі, посміхатися в обличчя, а за спиною бажати тобі поганого», — поділилася блогерка.

Реклама

Квіткова зізналася, що досі не навчилася розпізнавати таких людей і вчасно прибирати їх зі свого життя. Водночас вона звернулася до підписників із порадою бути обережнішими з тими, кому довіряти найпотаємніше.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

«Останнім часом рідко показую, коли через щось переживаю. Але ось моя мораль усього цього трешу: спробуйте контролювати, кому ви відкриваєте свої секрети, тому що люди потім поливають вас брудом тим самим язиком, яким просять про послугу. Я не знаю, клянусь, як фільтрувати людей. Кого підпускати до себе, а кого — ні. Бо одного дня, як і я, ви можете прокинутися й зрозуміти, що навіть ті, кого ти вважав своєю сім’єю, можуть тебе здорово надурити», — різко висловилася знаменитість.

Попри непрості переживання, блогерка зізналася, що зараз найбільшою підтримкою для неї залишаються найближчі люди — чоловік Володимир Бражко та син Лев.

Даша також поділилася теплими домашніми кадрами, на яких вони всією родиною проводять час разом, дуркують у спальні та насолоджуються затишними моментами. Саме сім’я, за словами Квіткової, допомагає їй віднайти внутрішню рівновагу й пережити складний етап життя.

Реклама

Даша Квіткова з родиною / © instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях розкрила подробиці роману з бізнесменом Олександром Гудковим і їхнього спільного побуту. Зірка також розповіла про дорогі подарунки від чоловіка, які її підкорили.

Новини партнерів