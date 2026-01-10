- Дата публікації
Даша Квіткова замилувала солодким поцілунком із нареченим Бражком на тлі засніжених дерев
Парочка влаштувала імпровізований романтичний фотосет.
Українська блогерка Даша Квіткова замилувала солодким поцілунком із нареченим, футболістом Володимиром Бражком.
Зірка Мережі поділилась атмосферними фото в Instagram. Так, Київ неабияк засніжило. Даша Квіткова вирішали не упускати нагоди та влаштувала зимовий імпровізований фотосет. Блогерка позувала перед об'єктивом фотокамери в об'ємній шапці, довгій чорній куртці та світлих джинсах. На кадрах знаменитість постала на тлі засніжених дерев.
Поруч із Дашею Квітковою був і її коханий. Звичайно ж, блогерка встигла й з ним зробити фото. На знімку парочка солодко цілувалась та обіймала одне одного. Підписувати кадри блогерка не стала.
Зазначимо, чутки про стосунки Даші Квіткової та Володимира Бражка виникли навесні 2025 року. Лише влітку закохані офіційно підтвердили, що разом. У вересні 2025-го футболіст освідчився блогерці. Подейкують, що пара вже й встигла укласти шлюб. Проте самі закохані це спростовують. Хоча раніше Даша засвітила документи, де в неї було прізвище Бражко, а сам футболіст одягає обручку.
