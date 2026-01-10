Даша Квіткова замилувала солодким поцілунком із нареченим Бражком на тлі засніжених дерев

Даша Квіткова та Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Реклама

Українська блогерка Даша Квіткова замилувала солодким поцілунком із нареченим, футболістом Володимиром Бражком.

Зірка Мережі поділилась атмосферними фото в Instagram. Так, Київ неабияк засніжило. Даша Квіткова вирішали не упускати нагоди та влаштувала зимовий імпровізований фотосет. Блогерка позувала перед об'єктивом фотокамери в об'ємній шапці, довгій чорній куртці та світлих джинсах. На кадрах знаменитість постала на тлі засніжених дерев.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Поруч із Дашею Квітковою був і її коханий. Звичайно ж, блогерка встигла й з ним зробити фото. На знімку парочка солодко цілувалась та обіймала одне одного. Підписувати кадри блогерка не стала.

Реклама

Даша Квіткова та Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Зазначимо, чутки про стосунки Даші Квіткової та Володимира Бражка виникли навесні 2025 року. Лише влітку закохані офіційно підтвердили, що разом. У вересні 2025-го футболіст освідчився блогерці. Подейкують, що пара вже й встигла укласти шлюб. Проте самі закохані це спростовують. Хоча раніше Даша засвітила документи, де в неї було прізвище Бражко, а сам футболіст одягає обручку.

Нагадаємо, раніше донька акторки Олени Кравець замилувала солодкими поцілунками з бойфрендом. Марія зустрічала Новий рік у компанії коханого.