Гламур
165
1 хв

Даша Квіткова замилувала солодким поцілунком із нареченим Бражком на тлі засніжених дерев

Парочка влаштувала імпровізований романтичний фотосет.

Валерія Сулима
Даша Квіткова та Володимир Бражко

Даша Квіткова та Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова замилувала солодким поцілунком із нареченим, футболістом Володимиром Бражком.

Зірка Мережі поділилась атмосферними фото в Instagram. Так, Київ неабияк засніжило. Даша Квіткова вирішали не упускати нагоди та влаштувала зимовий імпровізований фотосет. Блогерка позувала перед об'єктивом фотокамери в об'ємній шапці, довгій чорній куртці та світлих джинсах. На кадрах знаменитість постала на тлі засніжених дерев.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Поруч із Дашею Квітковою був і її коханий. Звичайно ж, блогерка встигла й з ним зробити фото. На знімку парочка солодко цілувалась та обіймала одне одного. Підписувати кадри блогерка не стала.

Даша Квіткова та Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова та Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Зазначимо, чутки про стосунки Даші Квіткової та Володимира Бражка виникли навесні 2025 року. Лише влітку закохані офіційно підтвердили, що разом. У вересні 2025-го футболіст освідчився блогерці. Подейкують, що пара вже й встигла укласти шлюб. Проте самі закохані це спростовують. Хоча раніше Даша засвітила документи, де в неї було прізвище Бражко, а сам футболіст одягає обручку.

Нагадаємо, раніше донька акторки Олени Кравець замилувала солодкими поцілунками з бойфрендом. Марія зустрічала Новий рік у компанії коханого.

