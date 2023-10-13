Даша Квіткова засвітила фігуру в коротенькому топі та розсекретила свої параметри

Блогерка Даша Квіткова показала свою фігуру та зізналася, які в неї парметри.

У своїх Instagram-stories знаменитість поспілкувалася зі своїми шанувальниками та відповіла на запитання про свою фігуру. Квіткова зізналася, що зараз має майже еталонні параметри - бюст 85 сантиметрів, талію 60, а стегна 95 при зрості 165 сантиметрів.

Також блогерка показала, який вигляд має її тіло. Даша поділилася ранковим фото, на якому позувала перед дзеркалом у коротенькому топі та штанах одразу після того, як прокинулася.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Досягти таких результатів Квітковій допомогли регулярні тренування у спортзалі. Нагадаємо, що блогерка почала активно худнути після народження сина Лева два роки тому - за цей час Даша скинула 35 кілограмів.

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