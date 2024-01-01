Даша Квіткова здивувала схожістю свого сина з відомим актором з фільму "Сам Удома"

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова приголомшила кадрами свого 2-річного сина Лева від шоумена Нікіти Добриніна і показала його схожість з актором Маколеєм Калкіним.

У своєму фотоблогу Даша розмістила серію світлин, зроблених із сином у новорічну ніч. Зокрема, вона позує з Левом на тлі ялинки й ніжно обіймає його. Мама й син мають щасливий вигляд в очікуванні на свято.

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

У сторіз знаменитість запостила ще декілька портретів себе та сина. Кумедним виявився кадр, де хлопчик приміряв на себе образ лікаря. Лев одягнув іграшкові жовті окуляри та стетоскоп.

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

До того ж Квіткова у своїх сторіз разом із світлинами сина опублікувала декілька фото актора зі стрічки "Сам удома" Маколея Калкіна. Таким чином блогерка порівняла їхню зовнішність. На колажі видно, наскільки 2-річний Лев схожий на знаменитість.

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua показувала, як змінилися актори з фільму "Сам удома" за цей тривалий час. Що сталося з головними зірками з фільму "Сам удома" – читайте у матеріалі.

Читайте також: