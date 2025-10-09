Даша Квіткова зізналася, як закрутився її роман з 23-річним відомим футболістом Бражком

Даша Квіткова та Володимир Бражко

Українська блогерка Даша Квіткова розповіла деталі знайомства з футболістом Володимиром Бражком, який нещодавно освідчився їй.

Так, зірка привідкрила таємницю особистого життя. Вона дала відповіді на найцікавіші запитання фанів в Instagram. І авжеж їхня левова частка була саме про її стосунки. Один з юзерів запитав, як Даша почала зустрічатися з майбутнім нареченим. На що блогерка відповіла, що почуття з'явилися після випадкової зустрічі у закладі.

"Якщо коротко, то я забігла до закладу, де Вова мене побачив і вирішив, що хоче бачити мене кожного дня", — поділилася Даша.

Сторіз Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

До слова, про роман Даші Квіткової і Володимира Бражка почали пліткувати ще від травня цього року після того, як інсайдер зробив заяву. Своєю чергою закохані досі не розповідали, скільки насправді часу вони вже разом. Тим не менш, історія кохання виявилася доволі стрімкою. Бо вже на початку вересня зірки заручилися.

Тепер в Instagram пари з'являться лишень фото з інтригою. Зокрема, Даша засвітила свою другу загадкову каблучку на підмізинному пальці, яка може бути натяком на таємне весілля. А сам футболіст виходить грати на поле з чималою золотою прикрасою на пальці правої руки й не приховує цього на фото.