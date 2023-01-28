Даша Квіткова зізналася, чи оплатив колишній Нікіта Добринін її поїздку на Мальдіви

Після заяви про розлучення, блогерка з сином вирушила на острови.
Українська блогерка Даша Квіткова розповіла, чи оплатив її ексчоловік Нікіта Добринін її поїздку з сином на Мальдіви.
У сторіз своєї сторінки в Instagram Даша поспілкувалася з підписниками і відповіла на запитання, які їх найбільше хвилюють. Зокрема, Квіткова поділилася, чи платив Добринін за її подорож на острови, де вона зараз перебуває.
"Не переживайте. На бюджет Нікіти ніхто не зазіхав і не зазіхає. Ні", - коротко відповіла блогерка.
Також Даша зізналася, що на Мальдіви вона полетіла разом зі своєю помічницею та нянею її сина Олею.
"У моєї мами працювали дві Олі. Вони подруги та знають мене з дев'яти років. Вони мені як сім'я. Допомагають мені з Левом. Вважайте, що це няні, але я не можу на них так казати. Просто моя допомога. В однієї з Оль є син, старший за Лева на три місяці. Оля завжди приходить з ним, і вони друзі. Зараз зі мною полетіла одна з Оль", - пояснила Квіткова.
Також блогерка зізналася, чи побільшало у неї залицяльників після розриву з Добриніним. Даша розповіла, що багато чоловіків стало писати, проте блогерка відбивається, бо "хизування на хизуванні, а це не за адресою".
Окрім того Даша поділилася, що вона закохана у себе, їй ніколи не буває сумно наодинці з собою, а тим більше нудьгувати не дає син.
Нагадаємо, що Даша Квіткова та Нікіта Добринін тиждень тому оголосили, що розірвали стосунки. У ексзакоханих є спільний син, однорічний Лев, заради якого Даша і Нікіта ходять до психолога, аби залишитися заради дитини в адекватних стосунках.
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