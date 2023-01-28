Даша Квіткова зізналася, чи оплатив колишній Нікіта Добринін її поїздку на Мальдіви

Після заяви про розлучення, блогерка з сином вирушила на острови.

Українська блогерка Даша Квіткова розповіла, чи оплатив її ексчоловік Нікіта Добринін її поїздку з сином на Мальдіви.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Даша поспілкувалася з підписниками і відповіла на запитання, які їх найбільше хвилюють. Зокрема, Квіткова поділилася, чи платив Добринін за її подорож на острови, де вона зараз перебуває.

"Не переживайте. На бюджет Нікіти ніхто не зазіхав і не зазіхає. Ні", - коротко відповіла блогерка.

Фото: instagram.com/kvittkova

Також Даша зізналася, що на Мальдіви вона полетіла разом зі своєю помічницею та нянею її сина Олею.

"У моєї мами працювали дві Олі. Вони подруги та знають мене з дев'яти років. Вони мені як сім'я. Допомагають мені з Левом. Вважайте, що це няні, але я не можу на них так казати. Просто моя допомога. В однієї з Оль є син, старший за Лева на три місяці. Оля завжди приходить з ним, і вони друзі. Зараз зі мною полетіла одна з Оль", - пояснила Квіткова.

Фото: instagram.com/kvittkova

Також блогерка зізналася, чи побільшало у неї залицяльників після розриву з Добриніним. Даша розповіла, що багато чоловіків стало писати, проте блогерка відбивається, бо "хизування на хизуванні, а це не за адресою".

Фото: instagram.com/kvittkova

Окрім того Даша поділилася, що вона закохана у себе, їй ніколи не буває сумно наодинці з собою, а тим більше нудьгувати не дає син.

Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, що Даша Квіткова та Нікіта Добринін тиждень тому оголосили, що розірвали стосунки. У ексзакоханих є спільний син, однорічний Лев, заради якого Даша і Нікіта ходять до психолога, аби залишитися заради дитини в адекватних стосунках.

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