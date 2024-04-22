Даша Квіткова зізналася, чим завершилася історія з її масштабною ДТП у Києві та чи забрали у неї права

Українська блогерка Даша Квіткова, яка минулого року була визнана винною в масштабній київській ДТП, розповіла про кінцеве рішення суду.

Як зізнається знаменитість, все вирішилося відповідно до законодавства України й вона вже виплатила всі необхідні компенсації. До слова, водійські права у Квіткової не забрали. Однак, попри це блогерка стала їздити з особистим водієм через щільний робочий графік.

"Все закінчилося згідно з законом України. До мене претензій немає. Я виплатила все по закону. У мене є водій. У мене є права, але є дуже багато роботи, тому комфортніше з водієм", - розповіла блогерка в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Даша Квіткова потрапила в ДТП / Фото: tsn.ua

Нагадаємо, Даша Квіткова наприкінці серпня 2023 року потрапила в масштабну ДТП за участі трьох елітних автівок у Києві. Зокрема, у Святошинському районі столиці блогерка за кермом Lexus, який, до речі, був у неї на тест-драйві, зіткнулася на перехресті з Ford Mustang, Tesla, Toyota Land Cruiser. У результаті одна з пасажирок травмувала руку. У грудні відбулося судове засідання, де знаменитість було визнано винною у скоєнні аварії.

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