Даша Квіткова зробила пластичну операцію та показалася з тейпами на носі

Знаменитість пояснила, яка у неї була необхідність звернутися до хірурга.

Відома українська блогерка Даша Квіткова зізналася шанувальникам, що наважилася на пластичну операцію.

Про це знаменитість повідомила на сторінці в Instagram. Даша розповіла, що операція проводилася на носі і показалася з тейпами. Як з'ясувалося, втручання хірурга було не примхою, а необхідністю.

instagram.com/kvittkova

"У мене була ямка на носику, яку я завжди заповнювала у космологічній клініці (це одразу відповідь на запитання, чому ви її ніколи не помічали). Неодноразово вам про це розповідала, до речі. Мене ніс влаштовував, але часто заповнювати ямочку не можна було. І ось, як справжня дівчина, я вирішила, що зроблю рино, і раз і назавжди закрию питання з ямочкою", - пояснила Квіткова.

Операцію блогерці робив відомий пластичний хірург, ексчоловік співачки Слави Камінської Едгар Камінський. Він пояснив, чому цю ямку на носі небезпечно заповнювати:

Даша до операції / instagram.com/kvittkova

"Колоти цю зону філером наповнювачем вкрай небезпечно. Оскільки потрапивши в судину ви можете порушити кровопостачання, також філер руйнує зв'язку в носі, яка відповідає за еластичність і рухливість. Поспілкувавшись, ми прийняли правильне спільне рішення - ми не міняємо вигляд, ми не міняємо пропорції, ми міняємо відблиски та кути кінчика, щоб він мав гармонійний і натуральний вигляд. Тому одразу хочу сказати, що оточуючі, підписники не помітять різниці, але Дарина буде, я сподіваюся, задоволена", - сказав своєю чергою Камінський.

Квіткова підтвердила слова хірурга, що ніс їй не дробили, візуально він не змінився, а форма залишилася та сама.

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