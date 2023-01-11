Даша Малахова подає до суду на колишнього коханого та батька своїх двох дітей

Телеведуча та акторка Даша Малахова подає до суду на колишнього коханого, угорського продюсера Чабу Бакоша.

У своєму Facebook знаменитість пояснила, що її ексбойфренд не опікується їхніми спільними дітьми. За вісім років Чаба жодного разу не виплатив аліменти на синів Матяша та Олівера.

Даша Малахова, Чаба Бакош та їхні діти / Фото: facebook.com/dasha.malakhova

"Вже вісім років за його дітей платить, дбає, забезпечує їх - інший. З батьком моїх дітей ми могли пообідати, він приїжджав до нас в гості, і щоразу після зустрічі в мене було відчуття, що мене надурили. Ми з дітьми і людиною, яка стала їм батьком, робили вигляд, що все добре. Під час війни все інакше. Протягом восьми років я не отримала жодної щомісячної вчасної мікроскопічної оплати аліментів і наразі починаю процедуру кримінальної відповідальності за таке жорстке порушення закону. Це буде судимість. І я не лякаю і не планую змінювати стратегію", - поділилася Малахова.

Даша додала, що в неї немає особистої образи на колишнього коханого. Утім, вона написала заяву, адже переконана, що за дітей мають нести відповідальність двоє батьків, а не лише один.

Даша Малахова з Чабою Бакошем

"У мене немає жодних особистих неприємних почуттів до людини, проти якої я написала заяву в поліцію, просто я вважаю, що це правильно. Ніколи не було нічого, що мені залишили окрім боргів, дітей та почуття, що колись, одного дня, я стану на захист себе і таких як я. Цей день настав. Справа не в коштах, це взагалі не має значення. Це відповідальність та почуття, що двоє людей зробили дітей і мають нести це гідно", - прокоментувала ведуча.

Нагадаємо, Даша Малахова раніше розповідала, чому 2014 року розійшлася з Чабою Бакошем. Остаточну крапку у їхніх стосунках поставила позиція чоловіка щодо тодішньої ситуації в Україні.

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