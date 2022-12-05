Даша Малахова поділилася пікантними подробицями про секс із чоловіком, молодшим за неї на 10 років

Знаменитість привітала коханого з їхнім сімейним святом.
У родині телеведучої та акторки Даші Малахової свято. Зокрема, знаменитість святкувала восьму річницю шлюбу з чоловіком Сергієм Сулимом.
Тож з нагоди урочистої дати Даша вирішила привітати коханого та присвятити йому зворушливий допис у Facebook.
"Вісім років у шлюбі. Майже 10 разом. 10 років різниця у віці. Зараз ти там, де була я, коли ми зустрілися. Ми дуже різні. Зі мною рік за п'ять. Ти система. Я хаос. Але світ ще не вигадав пару, яка так розвиває одне одного", - зазначила ведуча.
Малахова також вирішила поділитися й пікантними подробицями про секс із молодшим на 10 років чоловіком.
"Тобою я не можу насититися. Я завжди хочу сексу зранку, ти ввечері, коли я лягаю рано спати, бо рано встаю, а ти любиш поспати", - поділилася акторка.
Нагадаємо, Сергій став третім чоловіком Даші. Вони одружилися 2017 року.
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