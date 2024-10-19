Даша Малахова показала 12-річного сина-красеня та як він займається спортом

Українська ведуча та акторка Даша Малахова показала рідкісні фото з сином та розповіла про його досягнення.

У своєму фотоблогу Даша розповіла про спортивне хобі 12-річного сина Олівера. Хлопець вже тривалий час займався баскетболом, а тепер змінив свою команду та відвідав перше заняття з новими гравцями. Щоб підтримати Олівера, на гурток його проводжала мама.

"Олі йде на перше тренування в нову баскетбольну команду нової спортивної школи", - зазначила ведуча.

Даша Малахова з сином / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Син Даші Малахової у спортивній команді / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Вже згодом Малахова поділилася, що сина взяли до нової команди. Тож, вона з Олівером пішла святкувати смачною вечерею в ресторані. Крім того, мама з сином наробили кумедних фото наодинці. За словами акторки, поки вона з Олівером у Києві, її старший син Матяш поїхав до Ужгорода, а чоловік залишився на їхній екофермі на риболовлі.

Даша Малахова з сином / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Даша Малахова з сином / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Даша Малахова з сином / Фото: instagram.com/dashamalakhova

"Його взяли. І це просто неймовірно. Поки Матяш поїхав в Ужгород, а Сергій ловить рибу на фермі ми залишилися вдвох", - розповіла Малахова.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик поділилася кумедним фото з 6-річною донькою в однакових образах і здивувала, як Поліна на неї схожа.

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