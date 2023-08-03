Даша Малахова показала рідкісне фото з дітьми та молодшим на 10 років чоловіком

Українська ведуча та акторка Даша Малахова показала рідкісне сімейне фото з чоловіком та дітьми.

На чорно-білому знімку, яким знаменитість поділилася в Instagram, вони з коханим Сергієм та синами Матяшем та Олівером їхати в автівці. Як пояснила Малахова, її сім'я нарешті вирушила на відпочинок.

Щоправда, це буде невеличка відпустка на три дні. Ведуча разом з синами та на 10 років молодшим чоловіком поїхала з Умані до Львова. Малахова вже попросила прихильників порадити їм цікаве місце для екскурсії.

Даша Малахова з чоловіком та синами / Фото: instagram.com/dashamalakhova

"Нарешті. Мінівідпустка. Три дні у Львові. Ми дуже довго на неї чекали. Шлях з Умані до Львова. Раптом згадаєте музеї, ферми, кафе, куди маємо заїхати, – пишіть", - зазначила Малахова.

До слова, вже 6 серпня Даша буде у Києві. Знаменитість гратиме у виставі у театрі на Подолі.

Нагадаємо, нещодавно рідкісні сімейні кадри показувала музикантка Ірена Карпа. Знаменитість вітала доньку з 12-річчям та пригадувала, як народжувала її.

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