Даша Малахова показала романтику з молодшим на 10 років чоловіком на фермі

Українська ведуча та акторка Даша Малахова показала рідкісні кадри зі своїм чоловіком, фітнес-тренером Сергієм Сулимом.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що поїхала з Києва на екоферму. Малахова розповіла, що покинула місто, аби відновити сили. Зокрема, саме на екофермі ведуча насолоджується життям на повну.

Даша Малахова з чоловіком / Фото: instagram.com/dashamalakhova

"Раптом відчула, що маю залишити місто і їхати туди, де я зможу спати, обіймати, бачити горизонт, ходити. Я не з тих, хто грає на сопілці та обіймає дерева, але якісне спілкування з тваринами, рослинами та людьми мені стало, як повітря. Смерть боїться тільки життя, то я після всіх новин раптово сіла і поїхала на ферму. Мені треба", - поділилася ведуча.

На екофермі Даша Малахова вже встигла влаштувати імпровізований фотосет із молодшим на 10 років чоловіком. Акторка вже поділилася романтичними кадрами з коханим. Зокрема, парочка позувала перед об'єктивом фотокамери, мило обійнявшись та притулившись одне до одного.

Даша Малахова з чоловіком / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу ділилася милими кадрами з чоловіком. Також виконавиця заговорила про майбутнє поповнення в родині.

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