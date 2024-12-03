Даша Малахова у річницю шлюбу показала, яким було її весілля з молодшим на 10 років чоловіком

Українська ведуча та акторка Даша Малахова повідомила про важливе свято в її родині.

Знаменитість разом зі своїм чоловіком Сергієм святкує річницю весілля. Пара вже сім років живе в офіційному статусі чоловіка та дружини. Тож, у Facebook ведуча привітала коханого з особливою датою в їхньому сімейному житті. Даша Малахова зазначила, що чимало чого пережила разом із коханим – і щасливі моменти, і сумні. Тим не менш, закохані гідно минають всі випробування та не сумують в компанії одне одного.

Даша Малахова з чоловіком / Фото: facebook.com/dasha.malakhova

"Життя складається з щасливих моментів та трагедій. Ми пережили стільки, що кожен день, як нове кіно. Кожен день з тобою - це комедія, мелодрама, фільм жахів, мультфільм, трагедія, мюзикл і трохи наукової фантастики", - написала Малахова.

Ведуча говорить, що вдячна чоловікові за щирість і за правду. Як зазначила Малахова, попри всі недоліки, вони змогли порозумітися, і їм добре разом.

Даша Малахова з чоловіком / Фото: facebook.com/dasha.malakhova

"Жодного дня я не відчувала нещирість, гру, фейк. Не знаю, мабуть, ти теж. Ми великі молодці, що змогли говорити правду, попри комплекси, змогли порозумітися, попри те, що ми не просто були на різних полюсах, а прилетіли з різних планет. Тепер нам добре разом", - зазначила знаменитість.

До речі, Даша Малахова також опублікувала рідкісні фото з молодшим на 10 років чоловіком, на яких показала, яким було їхнє весілля. Пара узаконила стосунки у Львові 2017 року.

Даша Малахова з чоловіком / Фото: facebook.com/dasha.malakhova

Нагадаємо, нещодавно актори Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк святкували 10-ту річницю їхніх стосунків. Пара показувала, як провела особливий день.

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