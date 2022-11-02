Даша Малахова вперше розповіла, чому насправді розлучилася із другим чоловіком

Телеведуча та акторка Даша Малахова вперше розповіла, що стало причиною її розлучення із другим чоловіком угорським продюсером Чабою Бакошем.

Знаменитість під час війни вирішила все ж поділитися, чому ж так стрімко розбіглася із угорцем, заради якого покинула першого чоловіка.

"Я розлучилася зі своїм другим чоловіком саме тоді, коли 2014 року я пішла на Майдан, а він не хотів зі мною йти. Я сказала, що він "ватний" і розлучилася із ним. Для мене це було настільки важливо, тому що я подумала, що саме в цих цінностях і є відносини", - розповіла Даша у інтерв'ю Rostyslove Production.

Даша Малахова та Чаба Бакош

Також Малахова зауважила, що у тоді подружжя мало ще деякі певні проблеми, але позиція Бакоша стосовно ситуації в Україні на той час поставила крапку у їхніх стосунках.

Тривалий час причиною розлучення Даші та Чаби, у шлюбі із яким ведуча народила двох дітей, вважали теперішнього чоловіка Малахової - Сергія Сулиму.

Даша Малахова та Чаба Бакош / Фото: facebook.com/dasha.malakhova

До речі, виявилося, що історія знайомства акторки із третім чоловіком теж була пов'язана із війною.

"Ми познайомилися, коли я вирішила йти в АТО і пішла у клуб, на кросфіт, займатися спортом. Він був моїм тренером", - поділилася Малахова.

Даша Малахова та Сергій Сулима / Фото: viva.ua

Читайте також: