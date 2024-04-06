Даша Малахова замилувала рідкісним фото з сином і молодшим на 10 років коханим на екофермі

Ведуча відпочила у затишному місці з колегою Анною Саліванчук.
Українська ведуча та акторка Даша Малахова захопила спільним фото з коханим і сином на екофермі в Кіровоградській області.
Атмосферний знімок для подруги зробила акторка Анна Саліванчук. Тим часом ведуча зробила його репост собі на сторінку. На зображенні пара разом з сином прогулюються садком.
"Ось такий вигляд має кохання", - написала Саліванчук.
Акторка також поділилася зі своїми підписниками, як під час відпочинку з молодшим сином милувалася краєвидами та насолоджувалася місцевою кухнею. Також разом з Нікітою Анна вийшла на ранкову пробіжку довкола озера, а потім покаталася на квадроциклі. І додала, що зовсім не хоче полишати екоферму й залюбки б залишилася на довше.
"А завтра вже на роботу, а так не хочеться. Я б ще тиждень картопельку покопала, козу подоїла", - поділилася артистка.
Своєю чергою, Даша Малахова зазначила, що попри те, що вони з акторкою різні за характерами, проте все одно залишаються поруч і підтримують одна одну:
"Я не знаю, як можна бути такими різними і так любити одна одну й бажати щастя", - замилувала підписом Малахова.
Нагадаємо, нещодавно співак Юлік вперше за тривалий час показав свого 8-річного сина й розповів про його спортивні досягнення.
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