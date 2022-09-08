Даша Малахова зізналась, де її застала війна та чому вирішила поїхати з України

Телеведуча та акторка Даша Малахова розповіла, як для її сім'ї розпочалася повномасштабна війна в Україні.

Знаменитість Даша Малахова зізналась, що була готовою до того, що Росія нападе. Тож у Києві вона вирішила не залишатися.

До 24 лютого артистка виїхала до Кіровоградської області, адже у великому місті почалася б паніка.

"Я розуміла, що не треба бути у великому місті, де всі будуть водночас панікувати ,виїжджати", - розповіла акторка в інтерв'ю "Rostyslove Production".

Малахова поділилася, що не планувала виїжджати з Україні. Утім, як Росія почала обстрілювати всі українські міста, то знаменитість вирішила, що має убезпечити дітей. Тож акторка поїхала спочатку до Молдови, звідти до Румунії, а вже потім до Угорщини, де й залишилася жити. Нині заробітку у Малахової немає, тож квартиру за кордоном їй допомагають знімати друзі.

Даша Малахова з дітьми / Фото: facebook.com/dasha.malakhova

"Так трапилося, що ми були біля Умані, а туди було одне з перших потраплянь поряд з нами. Ми ще планували залишатися, а потім нам сказали, що дуже багато піхоти, диверсійні групи. Оскільки ми живемо в лісі, ми боялися, що вони прийдуть до нас. Десь тиждень ми були вдома і на початку березня ми вирішили вивезти дітей. Найближче було до Молдови. Нас там зустріли волонтери, ми там переночували. Наступного дня ми поїхали до Румунії, а вже звідти поїхали до Угорщини", - поділилася Даша.

Нині Малахова з дітьми мешкає за кордоном, а чоловік у Києві. Акторка планує жити на дві країни, а от дітей до України Даша не поспішатиме привозити. Вони повернуться лише тоді, коли закінчиться війна в Україні, адже нині це надто небезпечно.

Нагадаємо, раніше українська письменниця Ірена Карпа розповіла, як її чоловік-француз допомагає Україні. За словами знаменитості, її коханий переймається долею України.

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