Даша Малахова нарвалася на критику через фото загиблих дітей у Кривому Розі: що розлютило Мережу

Даша Малахова

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Українська ведуча та акторка Даша Малахова опинилася в центрі гучно скандалу через публікацію фото з дітьми, які загинули в Кривому Розі внаслідок ворожого обстрілу.

Трагедія в місті сталася ввечері 4 квітня. Внаслідок ворожого влучання загинуло 19 людей, серед яких дев’ятеро — це діти. Трагедія шокувала всю Україну. Не лишилася осторонь й акторка Даша Малахова. Вона опублікувала знімок, який був зроблений під час прощання з дітьми, і поставила його на заставку в Facebook. Ведуча пояснила свій вчинок тим, аби на фото “звернули увагу її іноземні підписники”. Тим часом тих, хто критикуватиме її за це, Малахова пообіцяла блокувати.

Утім, критики було не уникнути. Користувачі Facebook були просто шоковані вчинком Малахової і звинуватили її в негуманності. Річ у тім, що ведуча опублікувала фото, де загиблі діти були зображені в труні, а поруч із ними горювали їхні рідні. Користувачі розцінили це як порушення особистих кордонів. Ба більше, Малахова навіть не заблюрила їхніх обличь.

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Сторінка Даші Малахової в Facebook / © facebook.com/dasha.malakhova

Для чого ви запостили інтимне фото чужого горя? Це пробите дно наскрізь. Не можна займатися піаром на трагедіях. Це не просто відсутність критичного мислення — це відсутність мозкових звивин.

Якщо це для іноземних підписників, то де опис англійською мовою? Де імена загиблих підлітків та причина їх загибелі? Має вигляд як хайп на чужому горі.

Це абсолютно неетично з поваги до родин загиблих виставляти їхні фото на своїй обкладинці. І не треба виправдовувати це тим, що ці фото є у ЗМІ. Кожен з нас здатен приймати рішення і не копіювати неетичну поведінку.

Саме так реагують користувачі на вчинок Даші Малахової / © facebook.com/dasha.malakhova

На вчинок Малахової також звернув увагу журналіст Віталій Улибін. Він, як і більшість користувачів, був шокований вчинком ведучої. Журналіст поставив запитання, для чого акторка це взагалі зробила. Якщо для “іноземних підписників”, то фото б містило бодай якийсь підпис англійською мовою з описом злочину РФ, однак цього не було.

“Взяти і поставити собі на обкладинку, навіть не в стрічку, фото загиблих дітей у момент таїнства прощання, найінтимнішого моменту горювання батьків — це щоб що? Для зарубіжних підписників? Бо їх багато? А якщо подумати — яку інформацію для закордонних підписників Даші Малахової може нести це фото? Без пояснень, без підпису, без контексту? Аж ніякої? Яку користь воно несе родичам загиблих дітей, що схилились востаннє над труною? Яку користь це фото взагалі несе будь-кому?” — обурився журналіст.

Реакція журналіста Віталія Улибіна на вчинок Даші Малахової

Нагадаємо, ввечері 4 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Касетний “Іскандер” влучив поруч із дитячим майданчиком. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинуло 19 цивільних, серед яких дев’ять дітей різного віку, найменшому загиблому було всього три роки. Українські знаменитості реагували на трагедію в Кривому Розі та закликали допомагати постраждалим.