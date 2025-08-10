ТСН у соціальних мережах

Даша Малахова неочікувано заступилася за Темляка, який визнав побиття колишньої: "Не засуджую"

Українці різко відреагували на позицію знаменитості.

Даша Малахова та Костянтин Темляк

Українська акторка та ведуча Даша Малахова втрутилася у гучний скандал навколо актора та військового Костянтина Темляка.

Днями колишня дівчина артиста, фотографиня Анастасія Соловйова, звинуватила його у домашньому насильстві та жорсткому контролі, назвавши "аб’юзером". Крім того, навела докази розбещення неповнолітніх з його боку. Своєю чергою, Темляк визнав, що застосовував силу у минулих стосунках. Але після цього наголосив, що зараз вже переусвідомив усе й більше так не чинить.

У великому дописі у Facebook Малахова заявила, що засуджує будь-які прояви насильства, агресії чи домагань до неповнолітніх, але при цьому ж зазначила, що не збирається особисто засуджувати Темляка. Акторка наголосила, що знає його понад 10 років і бачила, як він змінювався: від складних періодів із алкоголем і наркотиками — до терапії, медитацій та пошуків себе.

Допис Даші Малахової / © facebook.com/dasha.malakhova

"Для мене Костя – людина з акторською чутливістю, яка іноді реагує імпульсивно. Його емоціями і діями легко маніпулювати, і над вирішенням цього він працював роками. Але це не дорівнює визначенню "аб’юзер". Костя – дуже гідна людина (визнав одразу свою провину у фізичних діях), яка завтра йде на бойове завдання, яка менше ніж два місяці тому втратила на війні найкращого друга, і яка все своє доросле життя знає про власну емоційність і працює над собою… Я засуджую агресію, але я не засуджую Костянтина Темляка", — підкреслила Даша.

Вона навіть провела паралель зі справою Джонні Деппа та Ембер Герд, застерігаючи українців від "культури скасування" і закликавши чекати рішення суду. Однак коментарі під дописом швидко перетворилися на гарячу дискусію.

  • Подвійні стандарти у засудженні насильства, але виправдовування колеги. Для абʼюзу не існує "причини" чи "провокації".

  • Речення про те, що ви проти насилля та педофілії можна було б пропустити. Ви потратили надто багато слів, щоб описати, чому інколи своїм все ж можна

  • Тобто домашнє насилля засуджую, але якщо це мій друг, то ні. Винними ви зараз зробили і жертву і тих, хто її підтримав. А про 15-річну що думаєте?

  • Дашо, ти права по суті, але не по формі. Публічний вирок напередодні судового – погано, але фізичне та моральне насильство, навіть коли військовий, коли імпульсивний, коли який завгодно – це неприпустимо

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil та Yarmak на тлі скандалу видалили кліп за участю Костянтина Темляка та його теперішньої дружини.

