Дата публікації
Категорія
Гламур
Даша Малахова показала 20-річного сина в реанімації та вперше розповіла про його важку хворобу

Зірка висловилася про самопочуття Матяша та закликала батьків реагувати на критичні симптоми у дітей.

Автор публікації
Валерія Гажала
Даша Малахова

Даша Малахова / © facebook.com/dasha.malakhova

Українська акторка та телеведуча Даша Малахова нажахала погіршенням стану здоров’я старшого сина Матяша.

Так, 20-річному юнаку нещодавно поставили серйозний діагноз — цукровий діабет першого типу. Про це Малахова відверто написала у Facebook. За словами акторки, стан хлопця наразі стабілізувався, найгірше позаду, однак родині довелося пройти через надзвичайно складні дні — з реанімацією, інтенсивною терапією та страхом за життя дитини.

Даша зізналася, що тривожним сигналом стала різка втрата ваги: за зросту 175 сантиметрів Матяш схуд до 50 кілограмів. Попри те, що син не скаржився на самопочуття, акторка наполягла на аналізі крові. Результати виявилися критичними — рівень цукру був небезпечно високим, з’явився ацетон, а лікарі не приховували ризиків.

«З такими аналізами одні говорили, що ось зараз він впаде в кому, а інші — що все буде добре, якщо їхати одразу в лікарню», — пригадала зіркова мама.

Син Даші Малахової Матяш / © facebook.com/dasha.malakhova

Син Даші Малахової Матяш / © facebook.com/dasha.malakhova

Малахова з болем згадує, як у складних погодних умовах, під час снігопадів та знеструмлень, долала сотні кілометрів, аби вчасно доправити сина до лікарні. За її словами, були моменти, коли страх і виснаження досягали межі.

«Був момент, де нас на фермі засипало снігом… Я не спала всю ніч і тільки думала, як буду тягнути його на картонці через поле, якщо він впаде в кому», — відверто написала Даша.

Зрештою Матяша госпіталізували, і лікарі підтвердили інсулінозалежний діабет — аутоімунне захворювання, яке потребує постійної терапії. Акторка наголосила, що вирішила говорити про це публічно, аби застерегти інших батьків. Вона закликала не ігнорувати різку втрату ваги, постійну втому, спрагу чи зміни в поведінці дітей та вчасно перевіряти рівень цукру в крові.

Зараз родина Малахової вчиться жити з новими правилами. Акторка наголошує: вони намагаються не панікувати й сприймати діабет не як вирок, а як інший стиль життя. За порадою лікарів, уся сім’я перейшла на спеціальне харчування, аби підтримати Матяша. До того ж важливу роль зіграли слова лікаря, почуті в реанімації: «Якщо ти сприймеш діабет як стиль життя, а не як хворобу — на тебе чекає дуже довге, здорове і якісне життя».

Нагадаємо, Даша Малахова виховує двох синів від попереднього шлюбу з угорським продюсером Чабою Бакошем — Матяша та Олівера. У нинішньому шлюбі з фітнес-тренером Сергієм Сулимою спільних дітей у пари немає.

Дата публікації
