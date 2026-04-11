Даша Малахова показала романтику на фермі з молодшим на 10 років чоловіком і розкрила, як він її змінив

Даша Малахова з чоловіком / © instagram.com/dashamalakhova

Українська акторка та телеведуча Даша Малахова замилувала романтикою на фермі з молодшим на 10 років чоловіком Сергієм.

Знаменитість влаштувала з коханим професійний фотосет. Парочка позувала на фермі. Даша Малахова постала перед об'єктивом фотокамери в світлих штанях, білій кофтинці з відкритими плечима, чоботях та капелюсі. Тим часом обранець ведучої був зображений у джинсовому костюмі та жилетці.

Закохані позували серед своїх песиків, а також демонстрували різноманітні квіти, що вже встигли потішити своїм цвітом. Даша Малахова та її чоловік хизувались романтикою, дарували одне одному солодкі поцілунки, обіймались та тримались за руки.

Окрім того, знаменитість висловилась про їхні стосунки. Даша Малахова говорить, що є такою життєрадісною, веселою та в хорошому настрої саме завдяки коханому. Ведуча також наголосила, що це працює в обидва боки. Не лише чоловік робить її кращою, а й вона його.

"Такою, якою я буваю з тобою, я подобаюсь будь-кому. Це факт. Мене люблять, але не часто думають про твій внесок в мене. Щоб я була такою, якою мене люблять, - мені треба бути з тобою. От в чому фокус. Часто чоловіки думають, що отримуючи веселу і життєрадісну жінку, вічно у хорошому настрої - це база. Але це велика робота чоловіка поруч. І навпаки. Коли поруч успішний, відкритий, надійний, щасливий, добрий чоловік - хтось допомагає йому бути таким", - ділиться знаменитість.

Зазначимо, Сергій є другим чоловіком Даші Малахової, за якого вона вийшла заміж 2017 року. До цього знаменитість перебувала в шлюбі іноземцем Чабою Бакошем. Від колишнього чоловіка у ведучої є двоє синів. Спільних дітей із Сергієм у Даші Малахової немає.

