Даша Малахова шокувала "ніжними погрозами" в Угорщині і страхом ексчоловіка: "Говорили їхати"

Даша Малахова / © instagram.com/dashamalakhova

Реклама

Українська акторка та ведуча Даша Малахова відверто розповіла про складний період життя за кордоном і чому її родина фактично була змушена залишити Угорщину.

Після початку повномасштабної війни зірка разом із дітьми переїхала до Будапешта, адже її сини мають угорське коріння і добре знали місцеву культуру й мову. Спершу родину прихистили друзі, однак ситуація різко змінилася, щойно акторка почала активно допомагати Україні. За словами Даші у Facebook, напруга лише зростала: сусіди зривали проукраїнські плакати, а її позиція викликала відверте невдоволення.

Окремо зірка пригадала неможливість провести необхідні мітинги та звернути увагу на криваві злочини окупантів. За її словами, навіть поважні організації були байдужими до її ініціатив на тлі трагедій.

Реклама

Даша Малахова / © facebook.com/dasha.malakhova

Даша Малахова з мітингувальниками / © facebook.com/dasha.malakhova

«Як тільки я розвела активність по допомозі війську, мої діти комплектували аптечки, я носилась по всій Угорщині, щоб викупати оптичні прилади для снайперів — угорські друзі стали холодними. Після того, як сталася Буча й Маріуполь, ми організували тисячні мітинги по всьому світу на підтримку України. Окрім Угорщини. Уявіть: за декілька тижнів вибори в Угорщині (це було рівно чотири роки тому). Я придумала, щоб жінки виходили на вулиці великих міст із згортками, які імітують новонароджених, заплямованих кровʼю. Але в Будапешті я не можу провести таку подію. Мені не дають дозвіл, саботують. Я зустрічаюсь із міжнародними організаціями — UNICEF кивають головою і зникають. Опозиційні рухи — це просто люди, які сидять по ресторанах, бідкаються і покурюють гашиш. Ніхто не може мені допомогти», — написала Малахова.

Допис Даші Малахової / © facebook.com/dasha.malakhova

Попри труднощі, їй вдалося організувати кілька резонансних акцій у Будапешті, зокрема біля меморіалу на березі Дунаю. Акторка згадала, що тоді наслідки були серйозними. Ба більше, навіть колишній чоловік і батько її двох дітей просив її бути обережнішою.

«Я отримую незрозумілі дзвінки. Мій колишній чоловік (трохи наляканий і ватний) просить мене вести себе тихіше, тому що його друзі погрожують забрати у нас дім, якщо я не стану тихішою. Мені чітко говорили: їдь. В Угорщині тобі не місце. Ти тут не потрібна. Ніжно погрожували, запрошували на розмови. Напряму ніхто не говорив, але безкінечно звучало запитання: навіщо ти це робиш», — шокувала артистка.

Допис Даші Малахової / © facebook.com/dasha.malakhova

Допис Даші Малахової / © facebook.com/dasha.malakhova

Зрештою ці події вплинули і на дітей акторки. Її старший син відмовився від планів навчатися в Угорщині та вирішив пов’язати майбутнє з Україною. У підсумку родина залишила країну. Та все ж на тлі нещодавніх парламентських виборів в Угорщині, Даша зізналася, що щаслива, адже «красуня почала пробудження».

Реклама

«Матяш планував навчання в Будапешті з самого дитинства, але відмовився від своєї угорської ідентичності після всіх цих подій. Перестав говорити угорською, прийняв рішення вчитись в Україні. Діти називали угорців „зомбі“. І врешті-решт ми залишили Угорщину», — підсумувала блогерка.

