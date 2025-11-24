Даша Малахова відверто розповіла про стосунки з колишнім і причини відсутності дітей у новому шлюбі

Даша Малахова з чоловіком Сергієм / © facebook.com/dasha.malakhova

Телеведуча та акторка Даша Малахова відверто розповіла про особисте життя.

Знаменитість 2014 року розійшлася з Чабою Бакошем і за декілька років вийшла заміж за фітнес-тренера Сергія Сулиму. Новий обранець прийняв дітей зірки за своїх і дотепер виховує їх з нею разом. Декілька років тому Даша зізнавалася, що колишній не виплачує аліментів і навіть розповідала про суд із ним.

Цього разу в інтерв’ю ведуча зазначила, що батько її двох синів таки бачиться з ними. Та вона навіть сприяє цим зустрічам усією родиною. Щоправда, додає, що ексобранець не до кінця налагодив тісний зв’язок з нащадками.

«Матіашу (синові — прим. ред.) періодично обід готує, запрошує до себе. Інколи щось купує іноді. Для глибшого спілкування потрібен авторитет, який неможливо здобути ривками», — розповіла ведуча в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Даша Малахова, Чаба Бакош і їхні діти

Крім того, виявилося, що Чаба доволі неоднозначно налаштований на її новий шлюб із Сергієм. Ексобранець Малахової вважає, що вона з тренером буцімто не пара через відсутність спільних дітей.

«Чаба каже: „Ось ви не створені одне для одного, бо у вас немає спільних дітей“. Я думаю, Господи, розберися зі своїм життям. Я зараз намагаюсь, щоб з Чабою, Сергієм і дітьми були більше разом», — зізналася зірка.

Своєю чергою акторка пояснила, що насправді у неї та її нинішнього чоловіка все гаразд зі здоров’ям. Проте вони радше замислюються про всиновлення чи сурогатне материнство у майбутньому. А зараз Даша говорить, що не може назвати точних причин відсутності у них дітей за майже 10 років подружнього життя. І додає, що не впевнена, чи витримає таке навантаження у 48 років.

Даша Малахова з чоловіком

«Ми не знаємо, як Бог не дав. Ми не планували дітей, бо як не одне, так інше. Ми завжди хотіли всиновлювати дітей від першого дня, як ми разом. Сергій дуже нестандартна людина, який не бачить різниці між своїми та моїми дітьми. У нас зі здоров’ям ніби все нормально. Ми перевірялися ще на початку війни, ходили до клініки з репродуктології. Мені вже 48 років. І тут скоріше я думаю, чи хочу я зараз навантажувати своє тіло. Хоча не знаю, бо я в принципі у хорошій формі. Іноді хочеться завагітніти, а іноді — ні. Думаю, що в будь-якому разі з часом у Сергія буде дитина — може бути чи то сурогатна мама, чи то я, але залежить від стану яйцеклітин», — пояснила Малахова.

