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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
4669
Час на прочитання
2 хв

Даша Малахова зізналася у колишніх романах із жінками й зробила заяву: "Прошу побачити реальність"

Ведуча підтримала ЛГБТ-спільноту в ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Даша Малахова

Даша Малахова / © facebook.com/dasha.malakhova

Українська ведуча та акторка Даша Малахова зробила відверту заяву про особисте в життя.

Так, на Facebook-сторінці Малахова у дописі поділилася власним досвідом колишніх стосунків з жінками. Крім того, пороздумувала щодо людської природи, прийняття себе і сексуальності, зокрема в умовах війни.

"У світі існує багато різних проявів людської природи. Я думаю, це схоже на веселку, яка має тисячу кольорів, і багато відтінків навіть важко розрізнити ненатренованим оком. Інший прояв — це не дозволяти іншим проявляти себе. Це бажання не тільки заборонити собі бути чесним із собою, а й іншим. Я двічі була в одностатевих стосунках. Я — мама. Я — засновник школи. Я — людина, яка каже вам: перестаньте боятися себе. Так роблять наші сусіди — головні гомофоби всесвіту. І нам варто думати про те, як робити вправи на розтяжку власної свідомості і вчитися любити себе і людей поруч", — зізналася акторка.

Допис Даші Малахової / © facebook.com/dasha.malakhova

Допис Даші Малахової / © facebook.com/dasha.malakhova

Своїм одкровенням Даша вирішила підтримати спільноту ЛГБТ у ЗСУ, де зокрема служить і її товариш, котрий несподівано для себе покохав чоловіка на фронті. Зірка зазначила, що для неї гомофобія — це не просто відторгнення інакшості, а глибинний страх людини перед власною природою.

"У мене є дуже добрий товариш, який служить на найгарячіших напрямках, виконуючи найскладніші задачі. Його сімʼя живе за кордоном, дружина і діти живуть іншим життям, ніж він тут. Абсолютно гетеросексуальний чоловік. І раптом я отримую від нього повідомлення: "Дашо, я хочу поговорити. Як ти ставишся до одностатевих стосунків? У мене тут таке сталося. Один військовий почав проявляти до мене увагу, мені це дуже потрібно, і я почувався одиноким. Він піклувався, помічав мої потреби — дуже давно ніхто про мене не дбав. Здається, я в стосунках із чоловіком, і це мені дуже подобається". Абсолютно неважливо, якої статі опиниться людина поруч. І це нормально. Нормально. І відторгнення буде тільки робити цю прірву невимовно страшною. Я пишаюсь і дякую спільноті ЛГБТ в ЗСУ. Не агресую, а прошу побачити реальність. А вона ось така", - пояснила свою позицію зірка.

До слова, зараз ведуча Даша Малахова перебуває у щасливому шлюбі з чоловіком Сергієм, який молодший за неї на 10 років. Разом з ним вона виховує двох синів, котрих народила від ексчоловіка родом з Угорщини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4669
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