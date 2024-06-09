Даша Євтух показала тіло після кесаревого розтину й зізналася, як приймала себе: "Хотілось плакати"

Українська блогерка Даша Євтух, яка нещодавно народила доньку Феміду, поділилася кадрами свого шраму після кесаревого розтину.

Так, зірка Мережі розповіла про складний шлях прийняття себе та як минули її пологи. Зокрема, у фотоблогу показала своє тіло у білизні після кесаревого розтину без фільтрів і поділилася відчуттями одразу після операції.

"Після операції ще не минув місяць, але мені вже краще. Звісно, поки що я обмежена в деяких діях. Через 5 годин після кесарів розтину потрібно було вставати і трохи походити. Було дуже боляче, бо в тебе розрізаний повністю живіт. Перших днів 5-7 найважче для мене було встати з ліжка, бо якщо я ляжу, тоді довго не могла встати. Так, як дитину потрібно було годувати кожні три години, то всі дні в пологовому майже не спала", - розповіла Євтух.

Даша Євтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Євтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Також блогерка зізналася, що спочатку було страшно народжувати, але вже після пологів вона підтримала інших дівчат і наголосила, що найголовніше – нове життя, яке варте всіх випробувань. І додала, що тіло обов'язково відновиться й цього не треба остерігатися.

"Коли бачила своє тіло, то хотілось плакати, та іноді і плакала. При ходьбі ти відчуваєш, як трясеться внизу живота. Тоді ти думаєш, що воно таким і буде, але це не так, то просто все на емоціях. Всі відходять і повертаються до свого попереднього зовнішнього вигляду, просто потрібен час. Та й коли розумієш, що у тебе тепер є твоя крихітка, то все інше здається не таким і важливим. Тому плакати і відразу впадати у відчай так, як я, не треба. Мені було страшно і природно народжувати, і кесарів робити, я довго морально налаштовувалась на це все. Просто дякую тим лікарям, яким вдалось мене заспокоїти", - поділилася Даша.

Даша Євтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Нагадаємо, нещодавно Даша Євтух пояснила, чому обрала незвичайне ім'я для новонародженої доньки.

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