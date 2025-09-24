Даші Квітковій дорікнули за помилки в словах: блогерка з гумором відповіла

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Реклама

Українська блогерка Даша Квіткова опинилася в центрі обговорення в Мережі через орфографічну помилку.

Підписники розкритикували зірку в Instagram за неправильне написання слова "осінь" у сториз, проте Даша не залишила це без відповіді. Нещодавно інфлюенсерка поділилася в соцмережах своїми осінніми покупками, однак уважні фани помітили орфографічну помилку. На зауваження дівчина відреагувала з гумором і навіть згадала дитинство.

"У дитинстві, коли я робила помилку, мама змушувала мене писати це слово на листочку, щоб запам’ятати. Так, я винна, помилилася. Зранку вже виписувала це слово, але я не знала, що ми живемо в часи, коли за помилку страчують", — пожартувала Даша.

Реклама

Сториз Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Блогерка вирішила перетворити ситуацію на користь і провела невелике заняття української мови, пояснивши правила. Квіткова додала, що їй не соромно визнати свою помилку.

"Друзі, діректні війська не дрімають, тому вони поспішили вказати мені на помилку. Мені не соромно це визнати. Слово "осінь" вживається у знахідному відмінку. Варіант "на осень" — це калька з російської. Приклад: "шукали взуття на осінь". Згорнули підручники, всім 5", — написала блогерка в новій публікації.

Сториз Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова опублікувала провокаційні знімки з фотосету, на яких позує з синцями, чим викликала жваві дискусії серед фанів. Її коханий-футболіст Володимир Бражко не залишився осторонь та відреагував на незвичні кадри.