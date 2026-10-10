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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
5352
Час на прочитання
2 хв

"Дашу хочуть всі": Цибульська вперше прокоментувала чутки про таємний роман Нікітіна й Астаф'євої

Співачка також пригадала, як постраждала від експериментів продюсера.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Оля Цибульська

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Співачка Оля Цибульська прокоментувала давні чутки про роман продюсера Юрія Нікітіна та Даші Астаф’євої під час знімань популярного шоу та розповіла, чому сама опинилася в центрі подібних пліток.

У проєкті «Наодинці з Гламуром» артистка згадала участь у першій «Фабриці зірок». За словами Цибульської, тоді в кулуарах активно обговорювали можливі стосунки Нікітіна й Астаф’євої. Вона не виключила, що між ними могла бути симпатія.

Оля Цибульська / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Оля Цибульська / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Водночас співачка не вважає, що це вплинуло на результати проєкту. Адже переможницею «Фабрики» стала саме вона. Цибульська також пригадала, як під час шоу Нікітін змінив її імідж. Зокрема, артистку тоді перефарбували у блондинку.

«А те, що це було з Дашею, ну, можливо, була якась особлива симпатія, але я думаю, що це була симпатія як до жінки, а не до конкурсантки. Бо мені здається, що Дашу хочуть всі, навіть я», — жартує артистка в розмові з Анною Севастьяновою.

Оля Цибульська / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Оля Цибульська / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Цибульська з гумором додала, що якби між Нікітіним та Астаф’євою справді був роман, це ще не означало б перемогу Даші. Співачка нагадала, що в результаті саме вона здобула перемогу на проєкті.

«Але я думаю так само, якби був роман у Даші з Нікітіним, то виграла б фабрику вона, а не я», — додає Оля.

Оля також розповіла про власні стосунки з Нікітіним у період шоу. Вона пригадала, що продюсер вирішив зробити її блондинкою, хоча самій артистці такий образ категорично не подобався.

«Мені жахливо не йшов блонд просто. У мене було спалене волосся, з яким я не знала, що робити. Я себе не відчувала в блонді», — зізнається вона.

Оля Цибульська / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Оля Цибульська / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

За словами Цибульської, сьогодні ці історії залишилися в минулому, а тодішні рішення були частиною реалій українського шоубізнесу.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ПЛІТКИ ПРО РОМАН, ПРОТЕЖЕ КІРКОРОВА І «НІЖ У СПИНУ»: про що зірки мовчали 20 РОКІВ.

Нагадаємо, нещодавно здивувала заробітками з концертів і що приносить найбільший дохід.

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