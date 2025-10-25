Дашу Квіткову після весілля з Бражком запідозрили у вагітності: блогерка відреагувала

Даша Квіткова та Володимир Бражко

Українська блогерка Даша Квіткова пролила світло на особисте життя на тлі чуток про вагітність.

Як відомо, нещодавно зірка у цікавий спосіб заявила про шлюб з футболістом Володимиром Бражком. Зокрема, засвітила своє нове прізвище у паспорті після оновлення документів. Та після цього на Дашу зрушилася хвиля чуток про нібито другу вагітність. Такі підозри у юзерів TikTok з’явилися після того, як на певний період блогерка відмовилася від спортзалу.

Та все ж Квіткова вийшла на зв’язок та розставила всі крапки над «і». У фотоблогу вона наголосила, що насправді чутки не мають нічого спільного з реальністю. І пояснила, що спорт довелося призупинити через низький рівень заліза в організмі. Тож поки вона займається відновленням стану здоров’я та не вагітна.

Сториз Даші Квіктової / © instagram.com/kvittkova

«Я: лишаю зал на деякий час через низьке залізо, яке впало на нервах, низький феритин і самопочуття за порадою свого ендокринолога. Підіймаю зараз всі показники, щоб повернутись. Люди: вона вагітна», — написала Даша.

Зазначимо, що Даша Квіткова від попереднього шлюбу з ведучим Нікітою Добриніним уже виховує сина Левчика. До речі, новоспечений чоловік блогерки також уже віднайшов спільну мову з хлопчиком.

