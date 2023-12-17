Дашу Квіткову визнали винною у ДТП в Києві з потерпілими, але права не забрали

Українську блогерку-мільйонницю, ексдружину шоумена Микити Добриніна Дашу Квіткову визнали винною у скоєнні ДТП з потерпілими наприкінці серпня у Києві.

15 грудня відбулося судове засідання у цій справі, в рамках якого було винесено відповідний вирок. Як повідомляють джерела, які були присутні на засіданні, попри те, що блогерку визнали винною, водійські права у неї не забрали, пише oboz.ua

Даша Квіткова потрапила в ДТП / Фото: tsn.ua

Тим не менш Квіткову зобов'язали виплатити чималу суму компенсації постраждалим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Сама блогерка вирок суду поки ніяк не прокоментувала.

Даша Квіткова потрапила в ДТП / Фото: із соцмереж

Даша Квіткова потрапила в ДТП / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, що 27 серпня цього року Даша Квіткова у Святошинському районі Києва влаштувала масштабну аварію за участі трьох автівок. Зіштовхнулися Lexus, за кермом якого була Даша і який, до речі, був у неї на тест-драйві, а також Ford Mustang, Tesla, Toyota Land Cruiser. Потерпіла у ДТП дівчина, яка пошкодила руку, розповіла тоді, як саме сталася аварія. За її словами, блогерка біля метро "Академмістечко" проїхала на червоний колір світлофора. Тим часом водій Tesla саме почав рух, адже засвітився зелений колір. Квіткова ж врізалася в їхню автівку.

Читайте також: