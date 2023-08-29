Дашу Квіткову запідозрили в романі з ексгероєм "Холостяка": у Мережі показали "докази"

Українську блогерку Дашу Квіткову запідозрили у новому романі.

У Мережі активно пліткують, що знаменитість має романтичні стосунки з ексгероєм реаліті "Холостяк" Михайлом Заливаком. Користувачі вже навіть почали шукати "докази".

Михайло Заливако / Фото: instagram.com/kanyeeebear

Зокрема, парочка публікує у фотоблогу світлини з однакового ліфта. Щоправда, деякі користувачі запевняють, що пара просто живе в одному житловому комплексі, а там вони всі однакові. Тим часом інші юзери стверджують, що не в кожному ліфті "мармурова" підлога.

Даша Квіткова і Михайло Заливако

Окрім того, коли Даша Квіткова 27 серпня потрапила в ДТП, Михайло Заливако одразу ж приїхав на місце події. У Мережі вже є світлини, де поруч з блогеркою стоїть ексгерой "Холостяка" та допомагає їй розібратися.

Даша Квіткова і Михайло Заливако

Однак чи насправді між парою є стосунки, чи вони просто приятелюють, наразі точно невідомо. Ані Михайло, ані Даша поки не дають жодних коментарів та не прояснюють ситуацію.

Нагадаємо, 27 серпня о 14:00 Даша Квіткова потрапила в ДТП. Знаменитість розповіла, що в неї в'їхали дві автівки на перехресті. Однак згодом одна з учасниць аварії розповіла свою версію події та звинуватила блогерку в брехні. За словами потерпілої, Квіткова порушила правила дорожнього руху, проїхавши на червоний сигнал світлофора.

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