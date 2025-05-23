Дашу Квіткову запідозрили у романі з відомим 23-річним футболістом

Даша Квіткова, Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

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Українська блогерка Даша Квіткова натякнула на початок нового роману.

Тривалий час зірка Мережі була завидною холостячкою в українському шоубізнесі. Та, здається, її серце заполонив 23-річний футболіст Володимир Бражко. Принаймні так стверджує інсайдер в коментарі для "РБК-Україна". За даними близького оточення, парочка крутить роман вже декілька місяців. Ба більше, на публіці вони не соромляться демонструвати почуття, а хлопець дивує ймовірну обраницю приємними сюрпризами.

"Вони вже не ховаються. Разом за продуктами ходять... Букети величезні він дарує. Вони точно зустрічаються", - ділиться інсайдер.

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Ще більше чутки підігріває контент, яким ділиться як блогерка, так і футболіст. Зокрема, щаслива Квіткова публікує фото в обіймах хлопця, не показуючи його, але при цьому використовує цитати про кохання. Своєю чергою Володимир теж показує фото, як тримає загадкову обраницю за руку, але не показує її повністю.

Сторіз Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Сторіз Володимира Бражка / © instagram.com/kvittkova

І поки ані підтвердження, ані спростування роману немає, уважні юзери зможуть помітити, що одну зі своїх реклам 26-річна Даша знімала у сорочці, яка дуже схожа на ту, яка була на фото, яке публікував футболіст.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно учасниця шоу "Холостяк" Марина Голд також повідомила про неочікувані новини з особистого життя. Блогерка оголосила про вагітність і показалася з чоловіком.