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- Гламур
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Дашу Квіткову запідозрили у романі з відомим 23-річним футболістом
Пара підігріває чутки своїми дописами у соцмережах.
Українська блогерка Даша Квіткова натякнула на початок нового роману.
Тривалий час зірка Мережі була завидною холостячкою в українському шоубізнесі. Та, здається, її серце заполонив 23-річний футболіст Володимир Бражко. Принаймні так стверджує інсайдер в коментарі для "РБК-Україна". За даними близького оточення, парочка крутить роман вже декілька місяців. Ба більше, на публіці вони не соромляться демонструвати почуття, а хлопець дивує ймовірну обраницю приємними сюрпризами.
"Вони вже не ховаються. Разом за продуктами ходять... Букети величезні він дарує. Вони точно зустрічаються", - ділиться інсайдер.
Ще більше чутки підігріває контент, яким ділиться як блогерка, так і футболіст. Зокрема, щаслива Квіткова публікує фото в обіймах хлопця, не показуючи його, але при цьому використовує цитати про кохання. Своєю чергою Володимир теж показує фото, як тримає загадкову обраницю за руку, але не показує її повністю.
І поки ані підтвердження, ані спростування роману немає, уважні юзери зможуть помітити, що одну зі своїх реклам 26-річна Даша знімала у сорочці, яка дуже схожа на ту, яка була на фото, яке публікував футболіст.
Нагадаємо, нещодавно учасниця шоу "Холостяк" Марина Голд також повідомила про неочікувані новини з особистого життя. Блогерка оголосила про вагітність і показалася з чоловіком.