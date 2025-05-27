Дашу Квіткову заскочили за поцілунками з відомим 23-річним футболістом на тлі чуток про їхній роман

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Реклама

Українську блогерку Дашу Квіткову заскочили за поцілунками з відомим 23-річним футболістом ФК "Динамо" Володимиром Бражком.

У Tik Tok з'явилося доволі пікантне відео. Зокрема, Даша Квіткова та Володимир Бражко побували разом на весіллі друзів. На святі вони сиділи поруч одне з одним, а спортсмен ніжно тримав блогерку за руку. Окрім того, у моменті він нахилився до Даші та ніжно поцілував її у щічку. Після цього блогерка мило усміхнулася.

У коментарях під відео користувачі тепер переконані, що парочку пов'язує дещо більше, аніж просто дружні стосунки. Окрім того, юзер, який і опублікував відповідний ролик, у підписі вказав: "Ну, тепер остаточне підтвердження". До слова, раніше ходили чутки, що пара крутить роман, а це відео нібито стало доказом цього.

Реклама

Чутки про роман Даші Квіткової та Володимира Бражка – з чого все почалося

Про роман пари заговорив інсайдер виданню "РБК-Україна". Джерело стверджує, що закохані вже декілька місяців перебувають у стосунках. Ба більше, Квіткова та Бражко нібито не соромляться демонструвати почуття на публіці. Окрім того, саме футболіст дарує блогерці чималі букети квітів, якими вона часто хизується в Мережі.

Також доказом того, що вони перебувають разом, є спільні дописи в Мережі. Блогерка та футболіст діляться фото із загадковими обранцями, щоправда, приховують їхні обличчя. Даша нібито одного разу спалилася, коли засвітилася в сорочці, яка дуже схожа на ту, яка є у Володимира.