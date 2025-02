Давав дітям мікрофон і змусив присутніх плакати: як минув закритий концерт MONATIK в Києві

У Києві презентували нове масштабне шоу від MONATIK. Один з найвідоміших артистів країни, який має в своєму здобутку зібраний з аншлагом "Олімпійський", на цей раз вирішив здивувати не тільки своїх прихильників, а й колег за сценою.

11 лютого на території паркінгу КВЦ “Парковий“ він облаштував мультимедійну сцену, на якій вперше заспівав пісні з нового альбому під назвою “Вічно танцююча людина”. Редакція сайту ТСН.ua не могла пропустити довгоочікувану подію й готова поділитися найяскравішими моментами вечора і власним враженням від побаченого.

Дмитро Монатік / Фото: прес-служба MONATIK

Дмитро Монатік / Фото: прес-служба MONATIK

Першим здивуванням було місце проведення заходу - а саме парковка. На ній була облаштована хоч і невелика сцена, але дуже функціональна. Аби дістатися приміщення, всі гості заходу мали спуститися сходами, на яких були намальовані назви треків з нового альбому. Серед них ми побачили, чим же буде ще дивувати MONATIK протягом усього року. Далі буде спойлер, який артист сам виніс на загал. Тож, чекаємо на новий хіт з Надею Дорофеєвою під загадковою назвою “If you know what I mean”, дуети з Аліною Паш і Roxolanа, а ще у Монатіка запланована спільна композиція з Дантесом і Дурнєвим!

Дмитро Монатік / Фото: прес-служба MONATIK

Дмитро Монатік / Фото: прес-служба MONATIK

Перед тим, як дійство почалося Василь Байдак провів благодійний аукціон, на якому серед інших лотів розіграли найбільш відому краватку Дмитра Кулеби з альпаками, в якій він, до речі, і прийшов на концерт. 45 тисяч гривень віддав один з гостей за пам'ятний аксесуар. Найбільшу суму, а саме 100 тисяч гривень, зібрав лот, в якому розігрувалася можливість завітати до студії MONATIK "Love And Rhythm Production" і стати одним із перших слухачів наступного альбому артиста. Як ми дізналися у команди артиста, всі зібрані кошти (з самого концерту і аукціону) Монатік переведе до Фонду "Хвиля’91", аби допомогти придбати 15 РЕБ для 15 бригад ЗСУ.

Василь Байдак і Дмитро Кулеба / Фото: прес-служба MONATIK

Дмитро Монатік / Фото: прес-служба MONATIK

Після аукціону на сцені нарешті з'явився артист, якого оголосив ведучий вечора Женя Янович. І вже від перших секунд MONATIK зірвав гучні овації і продовжував це робити протягом усього дійства.

Актриса Катерина Полєтаєва і ведучий Євген Янович / Фото: прес-служба MONATIK

Концерт Дмитра Монатіка / Фото: прес-служба MONATIK

Дмитро Монатік / Фото: прес-служба MONATIK

Під час концерту сцена нагадувала одночасно кордони і фото-рамку, в якій вся увага була прикута до головного героя. За рахунок яскравої, хоч і досить стриманої декорації, яка протягом дійства не змінювалася (окрім лаштунків по периметру), подія завдяки цьому була позбавлена надмірного пафосу. "Тут всі свої, всі рідні", - неодноразово повторював Монатік зі сцени. І воно дійсно було так. На танцполі у цей вечір зібралися, мабуть, всі топові зірки шоубізнесу - Джамала, Наталія Могилевська, Оля Полякова, Володимир Дантес, Євген Кошовий, Катя Осадча та багато інших.

Євген Кошовий з родиною / Фото: прес-служба MONATIK

Джамала / Фото: прес-служба MONATIK

Оля Полякова / Фото: прес-служба MONATIK

Трохи незвично було бачити MONATIK без супроводу свого балету, але за хореографічні постановки він впевнено і органічно відповідав сам. Точніше хореографи Константин Гордієнко і Олексій Базела, які були постановниками танцювальних номерів. Єдині учасниці, хто складали компанію MONATIK - це були його ж бек-вокалістки. До речі, ці симпатичні дівчата не тільки співали і танцювали, але й брали безпосередню участь у кожному номері і відігравали обличчями емоції наче професійні акторки.

Дмитро Монатік / Фото: прес-служба MONATIK

Дмитро Монатік / Фото: прес-служба MONATIK

Протягом усього шоу Монатік виконував повністю українськомовний репертуар і представив більшість нових треків зі свого четвертого альбому. Крім того, виконавець співав в унісон із залою хіт минулого літа про Одесу - “А що?”.

Наталя Могилевська / Фото: прес-служба MONATIK

До речі, артист, який не так давно утретє став батьком, періодично звертався до маленьких шанувальників, які танцювали під сценою. “А що для тебе Музика?”, - питав Монатік, протягуючи мікрофон до юних глядачів. “Це моє життя”, “Це мій Всесвіт“, - лунали відповіді. До речі, серед зіркових дітей, які підспівували популярному артисту, ми помітили спадкоємицю Євгена Кошового, Серафіму, молодшу доньку Олі Полякової Алісу і дівчинку Віру, яка разом зі своєю мамою, переможницею “Мастер-шефа” Ольгою Мартиновською протанцювала увесь концерт. І це не дивлячись на те, що зранку Мартиновська повідомила про розставання з коханим. Але, мабуть, ніщо краще не залікує душевні і емоційні рани у наш час, ніж позитивні емоції живого концерту.

Дмитро Монатік / Фото: прес-служба MONATIK

Теми Любові і Ритму, які вже стільки років проходять через усю творчість артиста, також піднімалися в композиціях і в новій шоу-програмі. Дмитро був щирим у кожному русі, сказанній чи проспіваній фразі на сцені - і це не може не захоплювати, іноді навіть до мурах. Мабуть, саме тому присвячений у фіналі концерту вірш своєму померлому батькові, Дмитро читає так, наче він справді вірить, що тато у цей момент його почує. Стримати сльози у цей момент глядачам було складно.

Дмитро Монатік / Фото: прес-служба MONATIK

Нагадаємо, наступні концерти відбудуться на майданчиках "Українського Дому", "Палацу спорту" та Національної опери України. Команда артиста стверджує, що концерти Монатіка "стануть подорожжю у світ музики, мистецтва та віри у світле майбутнє та здивують навіть найвибагливіших шанувальників". І судячи вже з першого концерту, це дійсно правда.

Нагадаємо, на наступний день після концерту MONATIK виклав нове відео, у якому приголомшив спокусливими танцями з відомою артисткою.

