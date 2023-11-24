Дай мені ударних: MONATIK переклав свій легендарний хіт Vitamin D українською

Артист та волонтер MONATIK потішив своїх прихильників черговою прем'єрою в рамках проєкту "Repaired" і переклав українською свій хіт "Vitamin D".

Цю прем'єру виконавець присвятив черговому збору для захисників та захисниць України. На своїх сторінках в соцмережах музикант зазначив, що вся його творчість зараз спрямована на допомогу нашим хлопцям та дівчатам, які боронять рідну землю.

"Бочка з вітаміном D перетворилася у бочку донатів! І сьогодні кожен, хто приєднається до перегляду кліпу чи прослуховування пісні, прошу, за можливості, залиште не коментар чи лайк, а донат для 76 батальйону, 102 бригади. Це наші захисники на Запорізькому напрямку, котрі боронять українські землі! Для ефективної роботи їм вже зараз необхідні "очі та зв'язок", а саме – тепловізори та рації! Підтримайте наш "гарячий" збір донатом! Наша ціль – 200 тисяч грн!", – зазначив MONATIK.

Своєю чергою, шанувальники виконавця високо оцінили українськомовну версію хіта Vitamin D, про що повідомили у коментарях під відео:

Все вийшло! Українською звучить круто!

Улюблена пісня залунала по-новому! Дуже дякую за ваші старання. Насолоджуємося рідною

Це відео - не лише музичний твір, але і важлива акція підтримки наших захисників. Дякую за виконання

Яскраве, гаряче відео. MONATIK як завжди на висоті. Слухала із задоволенням, дуже круто

Зазначимо, що MONATIK запустив проект "Repaired", в рамках якого він викладає свої "відремонтовані" легендарні композиції. У світ вже вийшли "Кожний раз", "Мокра", "Те, від чого без тями" та "Сильно".

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