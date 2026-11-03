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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Де зараз діти Віталія Кличка: чим займаються двоє синів і донька мера під час війни в Україні

Колишня дружина політика зізналася, чи підтримують вони зв'язок з Україною під час повномасштабної війни.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Віталій Кличко та Наталія Єгорова

Віталій Кличко та Наталія Єгорова / © Getty Images

Колишній чемпіон світу з боксу й мер Києва Віталій Кличко разом з ексдружиною Наталією Єгоровою виховує трьох дітей.

Два сини й донька спортсмена вже повнолітні й проживають за кордоном. Єгорова в інтерв’ю Oboz.ua поділилася успіхами нащадків і як складається їхня доля під час війни в Україні.

За словами моделі, найстарший син Єгор присвятив себе бізнесу, середня донька Єлизавета продовжує опановувати психологію під час навчання в університеті, а ось наймолодший син пішов стопами тата. Так, 21-річний Максим професійно грає в баскетбол, зокрема й за збірну України.

«Старшому синові Єгору 26 років. Він обрав бізнес і зараз працює в трейдинговій компанії. Доньці Єлизаветі скоро виповниться 24. Вона вивчає психологію, і я більш ніж упевнена, що стане неймовірною фахівчинею. А молодшому, Максиму, 21 рік. Він пішов шляхом батька у професійному спорті: грає в баскетбол за американський університет, а також за збірну України. Щодо того, хто більше схожий на мене, а хто — на Віталія, мені складно так розділяти. У кожному з них є щось і від мами, і від тата, але водночас кожен — абсолютно окрема особистість», — поділилася Наталія.

Віталій Кличко та його родина / © ТСН

Віталій Кличко та його родина / © ТСН

Ексдружина Кличка додала, що всі вони стежать за перебігом подій в Україні під час війни й обговорюють новини. Водночас Наталія наголошує, що хоче дати дітям можливість самостійно визначати своє майбутнє, розвиватися та втілювати власні плани.

«Звичайно, ми говоримо про Україну і про війну. Це частина історії нашої родини, і вона не може залишатися осторонь їхнього життя. Але водночас для мене дуже важливо, щоб діти мали право жити власним життям, будувати його і мріяти про майбутнє. І, мабуть, одна з речей, якими я найбільше пишаюся як мама, — навіть не їхні досягнення, а те, наскільки сильно вони люблять одне одного. Для мене це величезне щастя», — наголосила Єгорова.

Нагадаємо, сама Наталія Єгорова близько 10 років проживає у Німеччині. Нещодавно вона зробила зізнання, яке громадянство має насправді.

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