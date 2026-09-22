Де зараз зірка "Вітальки" Гарік Бірча: служба в ЗСУ, таємне одруження і народження доньки

Гарік Бірча / © Колаж ТСН.ua

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Український актор, відомий за гумористичним серіалом «Віталька» Гарік Бірча з початком повномасштабної війни зник із радарів шоубізнесу.

Як з’ясувалося, від перших днів російського вторгнення гуморист захищає країну від російських окупантів. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, куди ж насправді зник Гарік Бірча, що відомо про його службу в ЗСУ, а також про дружину і доньку, яких він ретельно приховує.

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Як Гарік Бірча став популярним

Талант Гаріка Бірчі почав проявлятися ще в ранні роки. Він грав у КВН і займався пародіями. Проте шоумен не планував повністю пов’язувати своє життя з гумором. Тож, майбутній артист вступив на історичний факультет педагогічного університету у Кропивницьому. Однак Гарік Бірча не покидав гумор. Він долучився до місцевої команди КВН «Скіфи», де швидко став капітаном.

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Гарік Бірча / © instagram.com/garik_bircha

Врешті, на початку 2000-х років шоумен вирішив підкорювати столицю. Гарік Бірча переїхав до Києва, де далі продовжив займатися творчістю. Комік грав у лігах КВН у складі таких команд, як «Аляска» та «Три товстуни». До речі, саме з «Аляскою» Гарік Бірча став чемпіоном Вищої української ліги КВН, що відкрило йому шлях на телебачення. Гуморист став активним учасником Comedy Club UA.

Гарік Бірча / © instagram.com/garik_bircha

Однак всеукраїнська слава до Гаріка Бірчі прийшла згодом. 2012 року в кар’єрі коміка стався прорив. Артиста затвердили на роль у комедійному ситкові «Віталька». Образ кумедного, наївного, але надзвичайно наполегливого хлопця полюбився глядачам. За гумористом закріпився образ «Вітальки».

Гарік Бірча в образі Вітальки

Гарік Бірча пізніше зіграв і в інших картинах, таких як «Рятівники», «Вечірка», «Sotka», «Країна У», а також став активним тренером проєкту «Ліга сміху».

Гарік Бірча / © instagram.com/garik_bircha

Гарік Бірча під час війни: служба у війську та кар’єра на паузі

З початком повномасштабної війни Гарік Бірча зник з інформаційного простору. Як виявилося, на те була вагома причина. Від перших днів повномасштабного російського вторгнення комік служить у війську.

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Гарік Бірча / © instagram.com/garik_bircha

Спочатку Гарік Бірча долучився до лав територіальної оборони, в складі якої захищав Київ та Київську область. Згодом гуморист став військовим 210-го окремого спеціального батальйону. Зараз актор несе службу в 210-му окремому штурмовому полку.

Гарік Бірча / © instagram.com/garik_bircha

Кар’єра Гаріка Бірчі тимчасово на паузі, але вкрай рідко він з’являється на екранах, наприклад, у спецвипусках «Ліги сміху». Окрім того, шоумен організовує благодійні збори на потреби свого полку.

Гарік Бірча

Особисте життя Гаріка Бірчі: що відомо про його дружину та доньку

Своє особисте життя Гарік Бірча ретельно приховує. Артист віддає перевагу приватності, тож навіть невідомо імені його дружини. Шоумен лише розповідав, що кохана відвідує його публічні виступи. Поки він служить у лавах ЗСУ, то обраниця гумориста займається вихованням доньки. Шлюб був таємним. Ймовірно, Гарік Бірча одружився до початку повномасштабної війни.

Гарік Бірча / © instagram.com/garik_bircha

До речі, тоді ж у гумориста народилась первістка — донька. Щоправда, точна дата її появи на світ невідома, як і ім’я. Гарік Бірча навіть не показував фото дитини. Взагалі, про зміни в особистому житті гуморист вперше повідомив навесні 2023 року.

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Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про зірку «Ліги сміху» Ігоря Ласточкіна. Пропонуємо дізнатися, що відомо про дружну й сина гумориста та як його змінила служба в лавах ЗСУ.

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