Де зараз перебуває Андрій Молочний: колега розсекретив місце проживання артиста

Антон Лірник / © instagram.com/lirnik

Шоумен і гуморист Антон Лірник, який розповів коли повернеться до України, прокоментував чутки про місцеперебування свого колишнього колеги Андрія Молочного, чий син, за даними ЗМІ, нібито став винуватцем смертельної аварії в Києві.

Лірник наголосив, що Молочний ніколи не жив у Росії і, за його інформацією, залишається в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Водночас, гуморист зауважив, що не може точно довести його місце проживання, проте впевнений, що Андрій досі тут.

"Він ніколи не жив у Росії й не хотів цього. На початку вторгнення був у Києві. Не можу цього довести, але впевнений, що він і досі тут. Він просто зник, обірвав усі зв’язки. Мені сумно чути, коли кажуть, що він у Росії", — зазначив комік в інтерв’ю з журналісткою Аліною Доротюк.

Антон Лірник / © instagram.com/lirnik

Лірник зізнався, що не підтримує зв’язок із Молочним уже понад 10 років, хоча колись вони були дуже близькими. Він неодноразово намагався відновити зв’язок з колишнім колегою, однак усі його повідомлення залишилися без відповіді.

"Ми колись були як родина. Хотів би почути його позицію, але про аварію не питав — не зміг себе змусити", — додав Антон.

Андрій Молочний

Що відомо про ДТП за участі ймовірного сина Андрія Молочного

Нагадаємо, 20 липня 2025 року в Києві сталося смертельне ДТП. Водій Toyota у стані сильного алкогольного сп’яніння збив жінку на тротуарі та втік із місця події. Згодом постраждала померла в лікарні.

За даними слідства, за кермом був працівник прокуратури 2001 року народження — Андрій Андрійович Молочний, головний спеціаліст Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Йому інкримінують порушення ПДР у нетверезому стані, що призвело до смерті людини (ч. 3 ст. 286-1 ККУ).

Після оприлюднення даних у Мережі почали з’являтися припущення, що винуватець ДТП — син відомого гумориста Андрія Молочного. Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Нагадаємо, нещодавно Антон Лірник уперше розповів, коли саме залишив Росію та чому на початку повномасштабної війни звертався до Путіна. Також шоумен пояснив, чому довго мовчав про вторгнення РФ.