Назарій Яремчук з першою дружиною та їхні сини

Реклама

Сини легендарного співака Назарія Яремчука розкрили, де зараз його перша дружина, та розповіли про шістьох онуків.

Назарій-молодший та Дмитро народились, коли артист був одружений з Оленою Шевченко. Пара розлучилась 1990 року. Після того Олена встигла вийти заміж вдруге, але зараз, як зізнаються сини, їхня мама вдома. Вона проживає в Києві. За словами Назарія та Дмитра на проєкті «Наодинці з Гламуром», мама має чудовий вигляд, у прекрасному стані та веде доволі енергійний спосіб життя.

Реклама

«Мама почувається чудово, має дуже гарний вигляд, вона дуже енергійна. Їй ніхто не дає мамин вік. Все ж таки генетика робить своє. Мама жодного дня не виїжджала з Києва від початку повномасштабного вторгнення. Мама вдова вже давно», — говорять Назарій та Дмитро.

Реклама

Архівне фото Назарія Яремчука з першою дружиною та синами

Також діти Яремчука розповіли про онуків батька. У Назарія Яремчука-молодшого є троє дітей — два сини та донька. Всі вони живуть із батьками в Києві та вчаться в школі. Окрім того, дітлахи активно розвиваються, відвідують гуртки та полюбляють музику.

«У мене троє діток — двоє хлопчиків та дівчинка. Вони вчаться в школі, у них дуже багато гуртків і спортивного напрямку, і комп’ютерного. Я намагаюся в родині привити любов до вивчення мов. Хотілося б, щоб, звичайно, це було. До музичної школи ходять, грають на фортепіано, співають пісні: народні, естрадні. Якийсь період на танці ходила Оленка. Намагаються дітки шукати себе», — говорить Назарій.

Назарій Яремчук / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

У Дмитра теж троє дітей — сини. Хлопчики займаються спортом та музикою. До речі, вони ходять до тої ж школи, що й діти Назарія. Всі між собою приятелюють та залюбки проводять час одне з одним.

«У мене також троє діток, але у мене три сина — Назар, Дмитрик і найменший Андрій. Я, звичайно, їх дуже люблю. Вони займаються спортом — ходять на тхеквондо. Вони музикою займаються — всі троє співають», — говорить Дмитро.

Реклама

Дмитро Яремчук / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: СИНИ НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА РОЗКРИЛИ ПРАВДУ ПРО ЛЕГЕНДУ

Нагадаємо, у Назарія Яремчука також є донька від другого шлюбу Марія, в якої теж народився син. Нещодавно співак Олександр Пономарьов, який є її кумом, розкрив, чим вона зараз займається і чи повернеться на сцену.

Новини партнерів