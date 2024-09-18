Де зараз Софія Ротару: куди виїхала під час війни, скандали довкола родини й помста росіян

Пропонуємо дізнатися позицію співачки під час війни та де нині вона живе з родиною.

Українська співачка Софія Ротару тривалий час мала колосальний успіх на великій сцені в Україні та поза її межами. Зірка давала концерти, випускала пісні та збирала довкола себе чимало шанувальників.

Втім, під час війни виконавиця повністю відреклася від публічного життя та вкрай рідко дає про себе знати у Мережі. Редакція сайту ТСН.ua пропонує розібратися, яку все ж позицію займає артистка, як реагує на злочини окупантів і де з родиною проживає зараз.

Куди зникла, де насправді перебуває Софія Ротару та чим займається

Співачка припинила будь-яку публічну діяльність ще з початку повномасштабного вторгнення. Однак перед тим вона зробила декілька дописів, у яких розкривала, що застала війну в Києві. Згодом у Мережі почали ширитися чутки, що співачка нібито покинула Батьківщину й жила то в США, то в Італії. Втім, цю інформацію наприкінці 2023 року спростувала сестра Ротару Ауріка. Вона повідомила, що рідна людина залишається в Україні з сином Русланом у будинку під Києвом.

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Відтоді жодних офіційних подробиць про місцеперебування Софії Ротару не з'являлося. Щоправда, у серпні 2024 року юзери "злили" відео, як виконавиця святкувала своє 77-річчя у компанії найближчих. На кадрах деякі прихильники зірки зуміли розгледіти Італію. Тож, ймовірно, співачка таки виїхала за кордон і проживає з усією родиною саме там.

Софія Ротару показала, як із сином та онуками відсвяткувала день народження

Окрім того, влітку цього року Ауріка Ротару заспокоїла стурбованих фанів зіркової сестри й зазначила, що перейматися за її здоров'я та добробут не варто.

"Ми підтримуємо зв'язок. І єдине, що я можу сказати, що вона здорова і в неї все добре. Більше я нічого коментувати не буду", - пояснила сестра Ротару.

Софія Ротару з сестрою Аурікою / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Сама Софія Ротару з 2022 року майже не виходить на зв'язок і не ділиться новинами зі свого особистого життя. Час від часу вона лише публікує сторіз в Instagram, де вітає українців чи родину з важливими святами та висвітлює злочини окупантів.

Родина Софії Ротару та скандали довкола неї

На початку березня 2022 року довкола сімейства Ротару точилося чимало обговорень. Зокрема, зірку запідозрили у корупційній схемі з вивозу за кордон її онука Анатолія Євдокименка та сина Руслана, батька юнака. Як стверджували інсайдери, чоловіки на надувному човні намагалися незаконно втекти до Молдови за 2 тис. дол. з кожного. Внаслідок цього їх затримали. Втім, навіть попри це, рідні Ротару все ж змогли опинитися за кордоном, але як саме – невідомо. Інцидент з виїздом ані Софія Ротару, ані її онук чи син не коментують.

Софія Ротару з сином Русланом / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

У грудні того ж таки 2022 року 28-річний онук артистки підтвердив втечу, заявивши, що "з початком війни був змушений покинути країну, щоб розпочати нове життя". І з того моменту він взявся за розвиток власного музичного проєкту й нині випускає пісні під псевдонімом SHMN. Про повномасштабне вторгнення він майже не говорить. Хоча подекуди під час інтерв'ю іноземним виданням Анатолій доволі побіжно згадує про "трагічні роки для України", "моральну гідність і єдність" у тяжкі часи й висловлює співчуття "всім сім'ям, які втратили своїх рідних у розпал цієї війни".

Софія Ротару з онуками Анатолієм і Сонею / Фото: instagram.com/shmn

"Недавня пандемія та війна, що триває, мають величезний вплив на людство, тому я вважаю, що для нас важливо зберігати моральну гідність і шукати вирішення через єдність", - казав Євдокименко.

Як відомо, у Ротару є ще одна молодша онука. Так, нещодавно Соня Євдокименко, яка займається моделінгом за кордоном, засвітилася у компанії заможного 27-річного іноземця Макса Лернера. Згодом виявилося, що це новий бойфренд 22-річної дівчини. Невідомо, скільки часу пара вже разом, однак час від часу вони діляться спільним контентом у соцмережах, а Соня вже називає мільярдера "коханим". Поміж тим відомо, що онука співачки живе та навчається у США.

Соня Євдокименко з бойфрендом Максом Лернером / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

До слова, Соня не надто активно поширює інформацію про війну в Україні. Натомість віднедавна вона активно популяризує творчість брата й публікує сторіз, використовуючи його нові саундтреки. Окрім того, модель ділиться фото зі свого життя та відпочинку з мамою, невісткою Ротару, у мальовничих місцях за кордоном.

Соня Євдокименко з мамою Світланою / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Що Софія Ротару говорить про війну та злочини окупантів

Про позицію артистки останнім часом майже нічого не чути. Втім, на четвертий день повномасштабного вторгнення Ротару опублікувала в Instagram допис російською мовою, де написала, що молиться за українських захисників і захисниць. І наголосила, що категорично засуджує Росію, яка розв'язала криваву війну.

"Незалежність і свобода дорого коштують – це правда, але невже воно варто того, щоб російські ракети нищили мирне населення, дітей та руйнували міста України. Ці факти розбивають моє серце на шматки! Я у Києві! Молюся за наших захисників і мир в Україні! Пишу цей текст, а мої руки тремтять. Тремтять, бо в Україні йдуть жорстокі бої. Сил нам усім та миру!", - писала Ротару.

Софія Ротару в селі Маршинці Чернівецької області / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Влітку того ж 2022 року Софія неочікувано показалася на порозі будинку в селі Маршинці Чернівецької області, де народилися й провела дитинство. Тоді виконавиця з нагоди свого 75-річчя закликала всіх небайдужих допомогти гуманітарному проєкту, який опікується "дружинами і дітьми військовослужбовців, які пішли на фронт, і матерями з дітьми, які втратили батька та чоловіка на цій війні".

Після цього співачка припинила робити будь-які публічні заяви й з тих пір не дає жодних коментарів. Лише зрідка Ротару у своїх сторіз публікує фото жахливих трагедій з наслідками ворожих ударів по Україні. Зазвичай артистка не підписує кадри, а обмежується смайликами у формі розбитих сердець, які виражають її емоції спустошення.

Софія Ротару відреагувала на обстріл "Охматдиту" / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Як співачка постраждала від дій окупантів

Росіяни після розв'язання війни на території України зазіхнули на майно виконавиці в тимчасово окупованому Криму. А саме на її готель "Вілла Софія" у Ялті. Наприкінці 2023 року РосЗМП (засоби масової пропаганди – прим.ред.) видали, що держава-терористка відбирає бізнес української співачки. Загарбники цинічно зазначили, що зроблять це під прикриттям так званої "націоналізації".

Вілла Софії Ротару у Криму

Вілла Софії Ротару у Криму

Ба більше, щоб ще більше помститися артистці за її підтримку України, окупанти вигадали переобладнати вкрадену віллу зірки в Ялті на госпіталь для російських злочинців, які щоденно вбивають українців.

Вілла Софії Ротару у Криму

Зазначимо, що Софія Ротару ще жодного разу публічно не реагувала на таке свавілля сусідів-терористів. Але коли Росія здійснює черговий терор, вона продовжує публікувати фотодокази у своєму Instagram. Тож, попри тиск з боку окупантів, артистка не припиняє поширювати правду своїй великій аудиторії.

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